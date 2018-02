Els líders europeus debaten els primers pressupostos post-Brexit

Els líders europeus es reuneixen aquest divendres a Brussel·les en una cimera informal sense el Regne Unit per debatre dues qüestions clau del futur immediat de la UE: els primers pressupostos sense Londres i el mecanisme per escollir el president de la Comissió Europea. No serà una cimera per prendre decisions sinó que servirà per llançar el debat sobre els dos temes.

Negociar els pressupostos de la UE sempre ha sigut un repte complicat i llarg. En aquest cas, el dels comptes per al període 2021-2027 ho és encara més perquè seran els primers sense el Regne Unit, un dels principals contribuents a la caixa europea. El Brexit suposa un forat d'entre 13.000 i 15.000 milions d'euros. Brussel·les calcula, a més a més, que caldran 10.000 milions d'euros addicionals cada any per finançar noves polítiques, com la defensa comuna.

La Comissió Europea vol que els estats membres augmentin el pressupost, actualment fixat en un 1% del PIB de cada estat membre, però els governs s'hi resisteixen. Brussel·les adverteix d'una retallada important en àrees com l'agricultura i els fons regionals si no s'augmenta el pressupost. Catalunya -i totes les comunitats autònomes de l'Estat- es podrien quedar sense rebre fons regionals a partir del 2021.

Elecció del president de la CE

L'altre gran debat del consell europeu informal serà el sistema per escollir el president de la Comissió Europea. Segons els tractats, és el Consell -format pels caps d'estat o de govern de la UE- qui ha d'escollir el president i després, l'Eurocambra ha de votar per ratificar o rebutjar el candidat. El vot del Parlament és vinculant i, per tant, els líders han de tenir en compte l'opinió dels grups polítics de l'Eurocambra.

El Parlament Europeu reclama repetir el sistema que es va utilitzar a les eleccions europees del 2014: cada grup polític de l'Eurocambra designa el seu candidat a presidir la CE i només un d'aquests candidats podrà ser el substitut de Juncker. D'aquesta manera, el rol de l'Eurocambra queda reforçat i els electors voten també el president de la CE.

Però els líders europeus es resisteixen a deixar només en mans del Parlament la decisió. Es preveu que a la cimera d'avui debatin el tema i reivindiquin el seu dret a escollir el president.