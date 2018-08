La UE es mostra escèptica sobre un eventual canvi de frontera entre Sèrbia i Kosovo

Diversos ministres d'Exteriors de la Unió Europea (UE) han mostrat aquest divendres el seu escepticisme sobre una possible solució al conflicte existent entre Kosovo i Sèrbia. Aquests dos països proposen ara modificar la seva frontera per resoldre el conflicte, i així aconseguir entrar a formar part de la UE. Fins ara, el bloc comunitari s'ha oposat al seu ingrés a la Unió.

Aquest eventual nou dibuix de les fronteres, en una zona on viuen diverses minories (albanesos al sud de Sèrbia i serbis que habiten al nord de Kosovo), podria suposar un reconeixement de Kosovo per part de Belgrad. E l president de Kosovo, Hashim Thaci, ha proposat aquesta setmana incloure en el terreny kosovar tres municipis del sud de Sèrbia, on la majoria de la població és d'origen albanès, una idea que, segons la premsa local, faria que, a canvi, Sèrbia obtindria tres municipis de majoria serbokosovar del nord de la seva antiga província.

El cap de la diplomàcia de Luxemburg, Jean Asselborn, s'ha posicionat des de Viena: "Sobre les particions [territorials] a Sèrbia i Kosovo, en principi estic en contra d'anar i tallar en trossos. Això pot tenir efectes negatius en altres països a la regió. Hem de ser molt, molt curosos". En declaracions a la premsa , Asselborn ha insistit que, en qualsevol cas, el diàleg entre Kosovo i Sèrbia ha de seguir endavant i que aquesta ha de ser la base de qualsevol procés. Aquesta posició ha sigut compartida pel seu homòleg alemany, Heiko Maas, que també ha alertat sobre possibles canvis territorials. "Això només pot obrir massa velles ferides a la població, de manera que som molt escèptics sobre això", ha afirmat.

També Josep Borrell, titular d'Exteriors espanyol, un dels cinc socis comunitaris que no ha reconegut encara la independència de Kosovo, s'ha mostrat escèptic sobre la possibilitat d'una entesa aviat. "No sembla que aquest acord estigui a tocar de la cantonada", ha manifestat el ministre. Preguntat sobre si en el cas que Sèrbia acabés reconeixent la sobirania de la seva antiga província Espanya també pogués fer-ho, Borrell ha dit: "Parlem en temps present i no en temps condicional".

Romania, que tampoc ha reconegut encara Kosovo, sí que ha obert una mica més la possibilitat d'aquesta acceptació. "Jo crec que la millor solució és aconseguir una entesa bilateral entre Sèrbia i Kosovo. Ens ajudarà també a altres països que no hem reconegut Kosovo a arribar a una decisió final sobre la qüestió", ha declarat Teodor Melescanu, ministre romanès d'Exteriors.

Avui dia, la independència de Kosovo ha sigut reconeguda per més de cent països, entre els quals hi ha els Estats Units i la majoria dels socis de la UE, però no per Sèrbia, ni tampoc per Espanya, Rússia, la Xina, el Brasil o l'Índia.