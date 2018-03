La UE vol quedar exempta dels aranzels dels EUA

L’objectiu és clar: evitar que els països de la Unió Europea resultin afectats pels nous aranzels que el govern nord-americà ha aprovat per a les importacions d’acer i d’alumini, que entraran en vigor d’aquí només dues setmanes. Per tant, el temps que queda per negociar és escàs. Precisament per això la comissària europea de Comerç, Cecilia Mälmstrom, es va reunir ahir mateix a Brussel·les amb el responsable nord-americà de Comerç Exterior, Robert Lighthizer, per intentar arribar a un acord. Però va sortir de la trobada tal com hi havia entrat.

“No hi ha hagut claredat sobre el procediment exacte a seguir per quedar exclòs de les mesures anunciades”, va lamentar la comissària. O sigui, per no pagar aranzels. De moment, els únics països exempts són el Canadà i Mèxic. I el president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat que podria considerar que altres països que siguin “amics de veritat” dels Estats Units tampoc no hagin d’abonar les taxes aprovades del 25% per a les importacions d’acer i del 10% per a l’alumini. En aquest sentit, Austràlia és un altre país que també podria quedar exempt a canvi d’un “pacte de seguretat”, segons va avançar Trump.

En opinió de la comissària Mälmstrom, la Unió Europea també hauria de beneficiar-se d’una exclusió donada “l’estreta relació en seguretat i comerç” que manté amb els Estats Units. Però, de moment, això no sembla que sigui una raó de pes per al govern nord-americà per fer una excepció d’aquest tipus.

L’únic país europeu que podria intentar negociar una exempció en solitari amb els Estats Units és el Regne Unit, ja que precisament pretén sortir de la Unió Europea. Però la comissària europea es va mostrar categòrica en aquest sentit: mentre el Brexit no es faci realitat, Londres estarà subjecta a la política comercial que afecta el conjunt de països de la Unió Europea. No podrà assolir un pacte amb els Estats Units per la seva banda.

De fet, un altre objectiu de la Unió Europea és que la Casa Blanca consideri la unió un “bloc comercial”. És a dir, que tracti per igual tots els països de la UE i no n’exclogui només uns quants dels aranzels. “No podem acceptar que la Unió Europea sigui dividida en categories diferents”, va advertir el vicepresident de la CE responsable de Creixement i Ocupació, Jirky Katainen.

Del que no hi ha dubte és que la Unió Europea no es quedarà de braços plegats si finalment Washington dona llum verda a les taxes. Es calcula que la mesura suposaria un cost de 2.800 milions d’euros per als exportadors europeus. Per això la comissària Malmström ja ha anunciat que Brussel·les prendrà represàlies i també imposarà aranzels a tota mena de productes nord-americans. Per exemple, productes tan simples com el suc de taronja i la crema de cacauet, o les motos de Harley-Davidson i els articles de Levi’s. Lògicament l’acer i els productes agrícoles i industrials dels Estats Units també hi quedarien inclosos. I les mesures s’aplicarien en un termini de només 90 dies.

Malgrat les amenaces, Trump va declarar divendres al president francès, Emmanuel Macron, que els seus aranzels són “necessaris i apropiats”. Per tant, caldrà esperar a la setmana vinent per saber si finalment és possible un acord per evitar les taxes.