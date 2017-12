La UE força May a inclinar-se cap a un Brexit tou

Theresa May va guanyar ahir temps però no gaire tranquil·litat política. La premier britànica i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, van anunciar a primera hora del matí a Brussel·les que havien arribar a un acord sobre la primera fase de la negociació del Brexit, és a dir, les condicions del divorci. Un divorci que té, com a clàusules destacades, una factura que supera els 40.000 milions d’euros, que els britànics hauran de satisfer en les pròximes dècades; el sotmetiment al Tribunal de Justícia de la Unió Europea un mínim de vuit anys, i la possibilitat que Londres hagi d’acceptar les regles del mercat únic i de la unió duanera, tot i que la seva intenció és no fer-ho.

En la conferència de premsa que van celebrar per presentar l’acord, Juncker va garantir que en les converses s’havia aconseguit “l’avenç suficient”, i que això permetia a la Comissió elevar un informe al Consell per recomanar l’inici de la segona fase del procés. La nova etapa haurà de posar les bases de la futura relació comercial entre Londres i els 27.

Però el pacte, que s’ha de ratificar en la cimera dels dies 14 i 15 de desembre, és a la pràctica el reconeixement d’una severa derrota per a Londres.

Perquè les línies vermelles anunciades per la premier poc abans i immediatament després de la invocació de l’article 50 dels tractats de la UE i l’inici de la negociació amb Brussel·les, el passat mes de març, han perdut tota la intensitat i s’han tornat molt pàl·lides. El que ahir va acceptar empassar-se May està molt lluny de la fórmula “millor cap pacte que un mal pacte”, que tant havia airejat a la primavera.

No en va, dos enemics aferrissats de la premier -situats en pols polítics oposats en relació amb Europa- com són l’exministre d’Economia George Osborne i l’exlíder del partit xenòfob UKIP (Partit Independent del Regne Unit), Nigel Farage, màxim defensor de la sortida de la UE i impulsor, amb la seva insistència, de la celebració del referèndum del 2016, van coincidir en un veredicte crític un cop coneguts els termes bàsics de l’acord.

Al seu editorial de l’ Evening Standard, Osborne va etzibar: “El gran avenç aconseguit a primera hora d’avui [per ahir] a Brussel·les hauria de ser ben rebut per tots aquells que volen un Brexit més suau. Els brexiters durs que reclamaven que el Regne Unit s’allunyés de la UE sense acord han vist frustrades les expectatives”. Farage, per la seva banda, va piular: “L’acord de Brussel·les és una bona notícia per a May, ja que ara podem passar a la següent etapa d’humiliació”. “La negociació -va dir més tard a la BBC- ha fracassat a tots els nivells”.

Però hi va haver qui va anar més lluny. Arron Banks, del grup Leave.EU, va acusar May, també a la BBC, de “traïdora”. I va afegir: “Si algú del Partit Conservador té integritat o sentit del deure, el convido ara a salvar el Brexit desfermant una cursa pel lideratge”.

Ambigüitat extrema

L’ambigüitat, però, presideix la lletra petita de l’acord. Perquè, bàsicament, el document de 15 pàgines presentat és el reconeixement de totes dues parts que estan d’acord que els convé arribar a un acord i, en conseqüència, de moment deixen la resolució dels esculls més problemàtics -com ara el problema de la frontera entre la República d’Irlanda i Irlanda del Nord- per a una futura articulació pràctica, que només tindrà resolució quan es redacti el conjunt de l’acord comercial.

Theresa May, doncs, va voler passar per sobre de les moltes incògnites que encara hi ha. “Totes dues parts hem hagut de fer concessions”, va assegurar. Les circumstàncies polítiques diran si han sigut gaires i impossibles de pair per als brexiters més durs, que fiscalitzaran els moviments de la primera ministra i poden fer descarrilar l’acord.

A principis de gener s’obrirà la nova fase. El president del Consell Europeu, Donald Tusk, va advertir que no seria fàcil: “Tots sabem que trencar és difícil. Però trencar i construir una nova relació ho és molt més”.

A l’octubre tot hauria d’estar enllestit, amb prou temps perquè els Parlaments dels estats membres, el Parlament Europeu i els Comuns ratifiquin l’acord. Una tasca titànica que molts veuen impossible de fer en només deu mesos.

El camí, però, estarà ple d’obstacles. Els tècnics de la Unió asseguren que un acord comercial com el que pretén aconseguir el Regne Unit només pot emmirallar-se en la via canadenca, signat fa poc. El pacte, però, va trigar set anys a completar-se. L’altre model que es podria seguir seria el noruec. Amb tot, aquest agreujaria encara més les contradiccions dels brexiters de línia dura. Perquè Noruega ha de complir amb totes les regles de la unió duanera i del mercat únic, incloent-hi la de la lliure circulació de persones. I de moment aquesta no és una renúncia que Londres estigui disposada a fer.