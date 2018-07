La UE pagarà 6.000 euros per refugiat acollit

Brussel·les tenia un encàrrec urgent dels governs de la UE, que en l’última cimera de líders van arribar a un compromís de mínims per fer front a la paràlisi política dels Vint-i-vuit en matèria d’immigració. La Comissió Europea va prendre’n nota i ahir mateix va presentar el seu pla per finançar “centres controlats” de migrants en territori comunitari, que donin suport temporalment els països d’arribada i que inclou l’entrega de 6.000 euros per cada refugiat acollit per un estat membre.

Els centres seran administrats pel país on estiguin situats però tindran el “suport total” de la Comissió quant a finançament i logística. En aquestes instal·lacions es determinarà qui té dret a protecció internacional i qui ha de tornar al seu país d’origen. La idea és que Brussel·les coordini els “esforços de solidaritat” dels països que vulguin acollir voluntàriament una part dels refugiats.

L’objectiu de la UE és que en 72 hores des del desembarcament en un port les autoritats puguin determinar qui compleix els requisits d’asil i reduir les tramitacions de les peticions a un màxim de dos mesos. Els països membres que vulguin acollir un beneficiari d’asil rebran 6.000 euros, i 500 euros més per traslladar-lo des del centre.

Els migrants seran rebuts per equips mòbils de fins a 300 persones amb experts provinents de la guàrdia europea de fronteres i costes (Frontex), l’Europol i l’Oficina Europea de Suport a l’Asil. Aquest pla, però, serà temporal, segons la Comissió, fins que els Vint-i-vuit desbloquegin la reforma del sistema europeu d’asil, que ha generat profundes divisions a causa de l’oposició dels països de l’est a qualsevol sistema que suposi complir quotes obligatòries d’acollida de refugiats.

Ara aquest primer intent de fer un repartiment voluntari que tingui el vistiplau de tots els governs europeus vol evitar precisament el tancament de ports als vaixells de salvament marítim amb migrants a bord, com ha fet Itàlia les últimes setmanes, i segons fons comunitàries podria començar a funcionar “els pròxims mesos”.

La segona proposta del pla preveu la creació de “centres regionals de desembarcaments” als països del nord d’Àfrica, en col·laboració amb l’agència de l’ONU per als refugiats (ACNUR) i l’Organització Internacional per les Migracions (OIM), que serien complementaris als centres en territori europeu i funcionarien de manera semblant, si bé països com Líbia o Tunísia ja s’han mostrat reticents a acollir-los.

Els migrants que siguin rescatats en aigües internacionals per vaixells de salvament d’un país europeu podran ser desembarcats a països del Magrib considerats segurs com ara Algèria i Tunísia, o també Egipte, tot i que el reassentament a la UE no seria possible per a tots els beneficiaris de protecció internacional perquè també s’estudiarien “solucions locals” d’integració o estada temporal en aquell país africà.

Els vaixells europeus no podran retornar migrants a Líbia, però la Comissió admet que continuaran els desembarcaments a aquest país dels migrants rescatats per guardacostes libis. La idea de Brussel·les és que els centres de migrants estiguin “com més lluny millor” dels punts de sortides irregulars, especialment els de Líbia, però aquesta estratègia de col·laboració regional no està exempta de dubtes sobre la seva conformitat amb la legislació internacional. El 30 de juliol la UE, tots els països de la Mediterrània, la Unió Africana, l’ACNUR i l’OIM estan convocats a Ginebra per començar formalment les discussions.