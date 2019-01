La UE es planteja imposar objectius als estats per complir l'Agenda 2030

La Unió Europea ha presentat aquest dimecres un document marc que pretén impulsar una reflexió entre els estats membres per complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU, l'anomenada Agenda 2030 sobre drets humans, desenvolupament i amb un focus especial en la lluita contra el canvi climàtic.

El document planteja la possibilitat que "la UE coordini i monitoregi" les mesures que prenguin tots els estats membres" per assolir aquests 17 objectius, aprovats per l'ONU el 2015, i fixi fins i tot "un calendari concret fins al 2030" per aconseguir-ho.

Però aquest és només un dels tres escenaris possibles que planteja la UE en el seu document. Els altres dos són "que la Comissió continuï inspirant la decisió política però no forci els estats membres a assolir els objectius de forma col·lectiva", i fins i tot que, considerant que la UE és "capdavantera" ja en matèria de desenvolupament i canvi climàtic, el que hauria de fer és "posar el focus en ajudar la resta del món a posar-se al dia".

Tot i així, el vicepresident comunitari d'Ocupació, Creixement, Inversió i Competitivitat, Jyrki Katainen, ha admès en roda de premsa que els 17 objectius fixats per l'ONU no només interpel·len el món en vies de desenvolupament sinó que hi ha moltes mesures que encara han de prendre els països desenvolupats, especialment pel que fa a la lluita contra el canvi climàtic.

El vicepresident primer de la UE, Frans Timmermans, s'ha defensat de les crítiques que deien que la UE anava tard, en presentar un document que només convida a la reflexió i no imposa cap estratègia cinc anys després que l'ONU aprovés els ODS, i ha remarcat que el pas d'avui de Brussel·les "és el primer esforç a tot el món per fer una anàlisi completa" sobre la manera d'aplicar els objectius de l'ONU.

Set objectius per lluitar contra l'exclusió dels infants catalans

"La UE és capdavantera i hi ha molts àmbits dels ODG en què ja ha pres mesures, com els plàstics o l'economia circular. Podríem haver anat més ràpid, sí, però en comparació amb el que fan altres actors internacionals hem de ser positius", ha dit.

El document que la UE proposa per a la reflexió dels estats apunta també diverses oportunitats que obren aquests objectius, com la reconversió del sector energètic cap a les renovables, que crearia uns 900.000 llocs de treball en aquest sector fins al 2030 "mobilitzant inversió pública i privada". També assegura que la UE "estalviaria 300.000 milions d'euros anuals si disminuís la seva dependència dels combustibles fòssils".

En general, imposar una economia circular podria generar un benefici net d'1,8 bilions per al 2030 i generaria fins a un milió de llocs de treball, amb una estratègia que seria fonamental per poder reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Quant al sistema d'alimentació i l'agricultura, la UE hi veu la possibilitat de crear 300 milions de llocs de treball fins al 2050. "L'agricultura de la UE ha reduït ja les emissions un 20% i els nitrats als rius un 17,7% des del 1990, però queda molt més per fer", diu el document.