La UE pressiona davant el precipici del Brexit

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va haver d’abandonar aquest dijous els caps d’estat i de govern de la UE perquè un dels membres de la seva oficina va donar positiu per coronvirus. Per prudència, va dir, perquè ella havia donat negatiu. En les enrevessades negociacions del Brexit, però, la Unió està fent tot el que pot perquè no pugui dir-se que s’ha aixecat de la taula i ha abandonat les negociacions. Per prudència, per responsabilitat i també per fatiga, com admetien dimecres fonts diplomàtiques.

Dijous els Vint-i-set van acordar no abandonar les reunions, seguir-ho intentant malgrat que, a la pràctica, només quedin dues setmanes perquè qualsevol acord pugui arribar a temps abans del 31 de desembre. Però la fatiga es fa evident i va quedar palesa en una única paraula. “El Consell Europeu reafirma la determinació de la Unió d’establir amb el Regne Unit una relació al més estreta possible”, diu el text de l’acord. En el primer esborrany, però, hi apareixia l’adverbi “intensament”, que finalment va caure de les conclusions.

Aquí és on s’agafa amb força el negociador britànic, David Frost, per mostrar-se tot seguit “decebut” pel resultat de la cimera. “Ens sorprèn que el Regne Unit ja no es comprometi a treballar intensament per arribar a un acord. Els governs volen pressionar perquè Johnson cedeixi en qüestions com la pesca o la igualtat de condicions en la competència empresarial ara que només queden dues setmanes per intentar assolir, ni que sigui un acord comercial de mínims que pari el cop després del 31 de desembre. Però Michel Barnier, el representant de la Comissió Europea que s’ha carregat a les espatlles aquest llarg periple negociador, va afirmar en la roda de premsa que estaven disposats a “accelerar” les negociacions encara que sigui en temps de descompte.

Els Vint-i-set fan pinya darrere de Barnier però volen ser més durs perquè confien que Johnson acabi cedint per sentit comú i per les nefastes conseqüències que un Brexit dur pot provocar per a l’economia britànica. Però Barnier tem que l’últim ultimàtum de Johnson (que va amenaçar amb abandonar les converses el 15 d’octubre) s’acabi fent realitat. Johnson farà declaracions sobre la qüestió avui.

De nou, pessimisme

Per tot això, dijous la Unió Europea va enviar un doble missatge: està disposada a intentar-ho tot les pròximes dues setmanes, però no a qualsevol preu, i és Johnson qui ha de cedir. D’aquí que Frost també es mostrés sorprès “pel suggeriment que per assolir un acord qualsevol moviment futur ha de venir del costat britànic”. “És un enfocament inusual per conduir una negociació”, va afegir.

L’ambient, doncs, torna a impregnar-se de pessimisme, malgrat que fonts diplomàtiques descartaven que Johnson decideixi aquest divendres aturar les converses. La pesca és ara una de les últimes destrals per enterrar. Estats com ara França o els Països Baixos hi tenen un interès especial i estan menys disposats a cedir que d’altres com ara Alemanya.

Aquest va ser només el primer punt de debat d’una cimera europea també enverinada per les negociacions dels fons europeus antipandèmia i pel debat sobre els objectius de reducció d’emissions, que van abordar durant el sopar. Però aquesta és una guerra que els líders, també dividits, es reserven per al desembre.