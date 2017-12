La UE rebutja el reconeixement de Jerusalem

Les ambaixades dels països europeus a Israel es queden a Tel Aviv. La Unió Europa no en traslladarà cap a Jerusalem, tot i la petició expressa que va fer ahir en primera persona el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. “Pot continuar fent aquesta petició a altres [països]. Nosaltres no ho farem”, li va respondre contundent la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini. El primer ministre d’Israel va viatjar ahir a Brussel·les per entrevistar-se amb Mogherini i reunir-se amb els ministres d’Afers Exteriors de la UE.

La trobada era a l’agenda des de feia setmanes, però les declaracions del president dels Estats Units, Donald Trump, la setmana passada reconeixent Jerusalem com a capital d’Israel van atorgar molta més rellevància a la visita d’ahir a Brussel·les de Netanyahu. És la primera vegada en 22 anys que un primer ministre d’Israel fa una visita a les institucions comunitàries.

Netanyahu va reclamar als socis europeus que segueixin l’exemple de Donald Trump i va donar per fet que tard o d’hora acabaran traslladant les seves ambaixades. “Crec que tots, o gran part dels països europeus, traslladaran les seves ambaixades a Jerusalem, reconeixeran que és la capital d’Israel i s’implicaran fortament amb nosaltres en seguretat, prosperitat i pau”, va afirmar un presumptuós primer ministre israelià.

Com ja va fer diumenge a París, on es va reunir amb el president de França, Emmanuel Macron, Netanyahu va ignorar ahir Palestina per defensar que “durant 3.000 anys Jerusalem ha sigut la capital del poble jueu”. Ahir, davant els titulars d’Exteriors europeus, va arribar a advertir que la UE “necessita” Israel com a “soci global” en temes de ciberseguretat. Netanyahu també va recordar als governs europeus que els seus serveis d’intel·ligència han permès desmantellar atemptats terroristes a Europa.

La carta de l’amenaça no li va funcionar a Benjamin Netanyahu. Cap ministre europeu va donar suport a la idea expressada per Trump, segons van assegurar ahir fonts comunitàries. És rellevant perquè dos socis europeus, la República Txeca i Hongria, havien vetat fa uns dies una resposta comuna europea al president dels Estats Units. Ahir no hi va haver dissidències europees. “Jerusalem està dividida entre Jerusalem Est i Oest. Jerusalem Est bàsicament no és part d’Israel”, va resumir Alan Duncan, secretari d’Estat britànic per Europa.

A la UE no li va fer gens de gràcia el reconeixement dels Estats Units de Jerusalem com a capital d’Israel. Europa el considera un moviment polític altament perillós, que pot atiar la violència, que trenca el consens internacional -fins ara sempre s’ha optat per una solució de dos estats, l’israelià i el palestí, sobre les fronteres traçades el 1967 i amb capitalitat compartida- i que pot fer miques els plans de pau que s’estan traçant des de fa anys.

No sense els EUA

A Europa li preocupa, sobretot, que després de les declaracions de Trump els Estats Units estiguin desacreditats com a interlocutor per a la pau entre Israel i Palestina. La UE segueix pensant que Washington, malgrat Trump, és l’actor clau del pla. “No hi ha cap iniciativa per al procés de pau que pugui tenir èxit si els EUA no hi estan compromesos”, va assegurar Mogherini. La cap de la diplomàcia europea, però, va advertir a Donald Trump que “no pot caure en la il·lusió” que ell sol pot llançar el procés de pau.

Tot i l’intent de Trump de dinamitar les expectatives d’un procés de pau, la UE rebutja prendre la iniciativa i segueix delegant en els EUA el lideratge del procés. Europa, enormement crítica amb el paper de Trump en el conflicte israeliano-palestí, no s’atreveix a posar sobre la taula un pla propi.