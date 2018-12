La UE no renegociarà el Brexit amb May, però està disposada a facilitar el sí del Parlament britànic

"No negociarem l'acord, tampoc el pla de contingència [per a la frontera amb Irlanda], però estem preparats per discutir com facilitar al Regne Unit la ratificació. Com que el temps s'esgota, també discutirem les nostres preparacions per a l'escenari del no acord", diu literalment el tuit de Tusk.



El portaveu de Michel Barnier –el negociador de les negociacions del Brexit per part de la UE– confirma a l'ARA que May es reunirà aquesta setmana amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, una reunió que s'hauria de produir dimarts mateix o abans de la cimera de dijous perquè es pugui comunicar a temps als diferents estats membres quines són les peticions del Regne Unit.



¿Què pot oferir la UE a May si els líders comunitaris no estan disposats a reobrir el text de l'acord de retirada? Tenint en compte que els representants europeus també s'han mostrat contraris a retocar el text de la declaració política que fixa les condicions per a la relació futura una vegada s'hagi produït el divorci, només queda sobre la taula una solució com la de Gibraltar. Pedro Sánchez va aconseguir diversos textos per escrit que li donaven suficients garanties que els textos acordats s'interpretarien com li convé a Espanya. Així doncs, una via com aquesta podria ser una solució que permetria no reobrir els textos i, per tant, deixar tancada la caixa dels trons.

Abans de saber que May ajornaria la votació, la posició de la Comissió Europea era encara més contundent. La portaveu de l'executiu europeu, Mina Andreeva, insistia: L'acord és l'"únic" i el "millor" possible. "No hi haurà renegociació per part nostra. El Regne Unit marxarà de la UE el 29 de març", ha sentenciat. La mateixa posició mostraven la majoria dels ministres d'Afers Exteriors que es reunien ahir a Brussel·les, fins i tot el ministre britànic. Jeremy Hunt entrava a la reunió assegurant que "aquesta és la millor oportunitat que els parlamentaris de la Cambra dels Comuns tindran per complir amb la voluntat del poble britànic". Malgrat admetre que "hi ha moltes coses a l'acord que no atreuen cap de les dues parts de la cambra", la UE ja ha dit que "no està disposada a renegociar, que aquesta és la seva millor oferta, i la final".

El ministre espanyol del ram, Josep Borrell, també s'havia mantingut en la mateixa posició a primera hora del matí, però acabada la reunió i pocs minuts abans que May anunciés l'ajornament de la votació, Borrell obria la porta a una negociació en contra del que fins a últim moment sostenien ahir els portaveus de la UE. "May plantejarà alguna modificació per revertir la situació i aleshores serà quan haurem de parlar", va dir Borrell, insistint que Espanya té un interès particular que no hi hagi una sortida desordenada del Regne Unit de la UE i que per això està disposat a veure com es pot resoldre el problema. Va descartar, però, que s'obri el meló de Gibraltar, un problema que considera resolt. Això sí, l'única concessió –si n'hi ha alguna– que podria fer Europa al Regne Unit seria justament similar a la declaració que es va fer per resoldre el conflicte del Penyal.

Un altre canvi que pot provocar la decisió de May és el debat que hi havia previst al Parlament Europeu aquest dimecres, que havia de discutir sobre la votació britànica. Precisament el portaveu de les negociacions del Brexit, Guy Verhofstadt, tuitejava ahir que n'està fart: "No puc continuar més. Després de dos anys de negociacions, el govern dels 'tories' vol ajornar la votació [...] Aquest ajornament agreujarà la incertesa per a la gent i els negocis. És hora que prenguin una decisió!"