La UE torna a ajornar les grans reformes de l’euro

Hi havia esperances que la sintonia de l’eix franco-alemany i el seu acord previ a la cimera per avançar en les reformes de l’euro servirien per -aquesta vegada sí- fer avenços significatius. Completar la unió monetària i bancària és un dels horitzons més importants, i difícils, que té la Unió Europea, però tot i estar d’acord en la necessitat de completar l’arquitectura de la moneda única per prevenir futures crisis, els socis europeus són incapaços d’aprovar reformes ambicioses.

La cimera que van celebrar aquest divendres els líders de la UE per intentar avançar va servir per poc més que per ajornar, una vegada més, les decisions importants. Els líders van aprovar un document amb mesures per reformar l’arquitectura de l’euro i la unió bancària però emplaçant els socis a aprovar algunes de les propostes a finals d’any. Les més ambicioses, com un pressupost per a l’eurozona o l’eterna idea de crear un fons europeu de garantia de dipòsits bancaris, no tenen data. Continuen sent idees que defensen alguns -França i Espanya principalment- i que frenen els altres -Holanda i Alemanya sobretot.

El fons de garantia de dipòsits, la UE segueix defensant que no es posarà en marxa si no se sanegen millor els bancs. No es compartiran riscos entre socis europeus si el sistema bancari no millora els seus balanços. Pel que fa al pressupost de la zona euro, continua sense tenir el suport d’una majoria de socis i haurà d’esperar.

En el document aprovat ahir, els socis es comprometen a crear en un futur un tallafocs per fer front a futures crisis bancàries. És una mena de fons dotat amb un màxim de 55.000 milions d’euros que serviran per oferir crèdits a les entitats amb problemes per evitar-ne la fallida. També es comprometen a reforçar el fons de rescat, conegut com a Mecanisme Europeu d’Estabilitat (Mede). Les dues són idees sobre les quals hi havia consens abans de la cimera. En les conclusions, els líders demanen a l’Eurogrup que iniciï els treballs per concretar les dues propostes, que no rebrien la llum verda definitiva fins al desembre.

Acord de mínims

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va admetre que les propostes pactades ahir són “insuficients”, però va assegurar que per a alguns socis és “un acord de màxims”, deixant clar que les posicions estan molt allunyades. El president de França, Emmanuel Macron, va treure importància a la falta d’acord i va demanar “calma” per reformar la moneda única. “Europa sempre actua quan està a punt de caure pel precipici. Vull que puguem avançar amb calma. Les grans coses es construeixen sense drama”, va subratllar el francès. La cancellera alemanya, sempre més continguda, es va limitar a dir que l’euro “només pot ser efectiu i sostenible si hi ha convergència”.