“Última crida” de la UE a Londres per un acord sobre el Brexit

“Aquesta és l’última crida perquè posin les cartes sobre la taula”, va dir, categòric, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, dirigint-se al Regne Unit. La cimera de dos dies que aquest divendres va acabar a Brussel·les, i que es va centrar principalment en la crisi migratòria, va tractar breument les negociacions del Brexit, només per constatar que “s’esgota el temps” sense que es vegi en l’horitzó un acord possible per evitar que el Regne Unit deixi el club comunitari, el pròxim 29 de març del 2019, sense haver pactat la seva futura relació amb els Vint-i-set.

Les conclusions de la cimera van destacar la preocupació dels estats membres per “no haver aconseguit cap progrés substancial” en el punt que manté bloquejada la negociació: el futur de la frontera entre la regió britànica d’Irlanda del Nord i el soci comunitari d’Irlanda. També el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va reclamar a la premier del Regne Unit, Theresa May, que “aclareixi la posició [britànica]” en aquesta qüestió i posi fi a la divisió d’opinions en el si del Partit Conservador del Regne Unit.

May adverteix que hi ha en risc la seguretat

May, que va abandonar la cimera després d’una sola jornada, s’ha compromès a treballar intensament la setmana vinent amb el seu equip per salvar aquestes profundes divisions i poder presentar una proposta concreta a la UE els pròxims dies. La líder britànica, però, va rebatre les crítiques advertint que en aquest acord la UE s’hi juga també la col·laboració britànica en matèria de seguretat, una qüestió que pot suposar “posar vides en perill”.

“Ara estem esperant el paper blanc del Regne Unit i confiem que contingui propostes realistes i amb les quals es pugui treballar. Però deixeu-me insistir que el temps s’està esgotant”, va destacar el cap negociador de la UE, Michel Barnier. L’objectiu és tancar l’acord abans de l’octubre d’enguany, que inclogui el període de transició (del 29 de març del 2017 al 31 de desembre del 2020) i el Brexit posterior.