L'exèrcit de Zimbàbue pren el control dels carrers a l'espera que surtin els resultats presidencials

L'exèrcit està patrullant pels carrers de la capital de Zimbàbue, Harare, l'endemà de la mort de tres persones en l'enfrontament entre soldats i policia, per una banda, i centenars de manifestants, en què van disparar munició i van fer servir canons d'aigua. Menys de 72 hores després del tancament dels col·legis electorals de les eleccions presidencials de Zimbàbue, els soldats van advertir als pocs treballadors i comerciants que se n'anessin a casa.

La principal oficina de correus, bancs i moltes botigues han estat tancades i el trànsit s'ha mantingut aturat, mentre els helicòpters militars sobrevolaven la capital. No se sap a hores d'ara qui va ordenar que les tropes ocupessin els carrers per dispersar els manifestants, però la violència descontrolada i els enfrontaments que van causar tres morts han estat un gran cop per als esforços del partit governant, ZANU-PF, que pretenia millorar la seva imatge a l'estranger.

La Comissió Electoral de Zimbàbue (ZEC) ha comunicat avui a primera hora de la tarda que publicarà els resultats electorals aquest dijous a partir de les deu de la nit (les vuit del vespre, hora local), segons ha explicat el comissari Qubani Moyo.

Els observadors internacionals han instat el ZEC a comunicar els resultats com més aviat millor per evitar una nova onada de violència. Per la seva banda, la UE, en declaracions de la seva alta representant en Política Exterior, Federica Mogherini, ha demanat recuperar la calma i la contenció.





Emmerson Mnangagwa, que va substituir Mugabe com a president, manté comunicació directa amb el líder de l'oposició, Nelson Chamisa, per decidir arreglar la situació i protegir la pau del país. El contacte entre els dos líders rivals i les paraules conciliadores de Mnangagwa han tranquil·litzat alguns observadors internacionals a Harare, tot i que hi ha un gran nerviosisme pel que pugui passar els pròxims dies quan es publiquin finalment els resultats de les eleccions.