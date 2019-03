Veneçuela expulsa l'ambaixador d'Alemanya

El govern de Nicolás Maduro ha declarat 'persona non grata' l’ambaixador d’Alemanya a Veneçuela, Daniel Martin Kriener, i li ha donat un termini de 48 hores per abandonar el país per “actes recurrents d’ingerència interna”, segons ha argumentat l’executiu chavista a través d’un comunicat.

El diplomàtic va anar dilluns a l’aeroport internacional Simón Bolívar, de Caracas, per rebre Juan Guaidó –reconegut com a president interí de Veneçuela per més de 50 països– i donar-li suport en cas que fos detingut. Es dona la circumstància, però, que altres ambaixadors també es van traslladar a l’aeroport aquell dia amb el mateix objectiu, com el d’Espanya, França, Holanda, Portugal, Romania, el Canadà, els Estats Units, l'Argentina, el Brasil, Xile i l’Equador. En canvi, de moment cap altre d’aquests diplomàtics ha estat declarat 'persona non grata'.

El ministre d’Afers Estrangers veneçolà, Jorge Arreaza, ha fet pública la decisió de l’executiu a través de Twitter, en què també ha difós el comunicat governamental. “Veneçuela considera inacceptable que un representant diplomàtic estranger exerceixi al seu territori un rol públic més propi d’un dirigent polític en clara alineació amb l’agenda de conspiració de sectors extremistes de l’oposició”, diu l’escrit.

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hace del conocimiento público la decisión de declarar persona non grata al Embajador de la República Federal de Alemania, Daniel Kriener, ante sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país. Comunicado: pic.twitter.com/qqo6FyKiM0 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6 de març de 2019

El ministre d’Exteriors alemany, Heiko Maas, ha condemnat el que ha titllat d'“incomprensible decisió” del govern de Maduro, i ha destacat que Alemanya continuarà donant suport a Guaidó. El considerat president interí de Veneçuela va tornar dilluns al país sud-americà malgrat que corria el risc de ser detingut per haver incomplert la prohibició de sortir de Veneçuela imposada pel Tribunal Suprem de Justícia. L’ambaixador alemany va declarar als periodistes dilluns que la seva presència i la d’altres diplomàtics estrangers a l’aeroport buscava “una sortida pacífica de la crisi de Veneçuela”.

Guaidó ha opinat que la decisió del govern d’expulsar el diplomàtic és una clara “amenaça”. “Maduro no perdona qui ajuda Veneçuela”, ha afirmat el considerat president interí, que ha recordat que Alemanya és un dels països que més diners ha donat per a l’ajuda humanitària recollida per l’oposició i que de moment no ha arribat a Veneçuela.