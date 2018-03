Veneçuela posposa les eleccions presidencials a finals de maig

Veneçuela ha posposat a la segona quinzena de maig les eleccions presidencials que estaven previstes inicialment per al pròxim 22 d'abril. La data exacta dels comicis, però, encara no s'ha concretat. El Consell Nacional Electoral ho ha confirmat aquest dijous després que el govern del país i alguns partits de l'oposició hagin arribat a un acord en aquest sentit.

"L'esdeveniment electoral presidencial ha quedat establert per a la segona quinzena de maig del 2018. No hi ha una altra alternativa, l'única opció és el vot", ha declarat amb aquestes pomposes paraules el ministre de Comunicació de Veneçuela, Jorge Rodríguez, en una roda de premsa.

L'acord assolit, que s'ha llegit a la seu del Consell Nacional Electoral, també precisa que "es realitzaran de manera simultània les eleccions per a president de la República, per als consells legislatius estatals i per als consells municipals". Es desconeix, però, si amb el canvi de data, s'obrirà novament el registre electoral, ni si s'acceptaran noves candidatures.

El ministre de Comunicació també ha detallat que s'ha acordat que una "missió d'observació electoral" es traslladi a Veneçuela per supervisar les votacions. Així mateix, els veneçolans que es troben a l'estranger també podran participar en els comicis. Segons el ministre, el pacte s'ha assolit després de diverses reunions amb l'oposició, que van tenir lloc entre divendres passat i aquest dimecres. A les trobades, hi va participar, entre altres, l'opositor Henrique Capriles, que ja va ser candidat a les eleccions presidencials a Veneçuela en dues ocasions en el passat.