Veneçuela tindrà una moneda virtual

Veneçuela posarà en circulació una criptomoenda lligada a les seves reserves petrolieres. El petro. Nicolás Maduro ha anunciat la creació d'aquesta divisa nacional que va justificar com una mesura per "avançar en matèria de sobirania monetària, per fer transaccions financeres i per vèncer el bloqueig financer".

El president veneçolà ha explicat en el seu programa setmanal de televisió transmès pel canal estatal VTV que el govern farà una emissió del "Sant Petro", com ha anomenat la criptomoneda, que estarà connectada amb les reserves de riquesa d'or, petroli, gas i diamant del país llatinoamericà, així com a creació de l'observatori del 'blockchain' o cadena de blocs a Veneçuela, que estarà adscrit al ministeri d'Educació Universitària, Ciència i Tecnologia, i que serà "la base institucional, política i jurídica per a la moneda digital veneçolana" .