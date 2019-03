Vox s’alia amb els defensors de la dictadura de Pinochet

“Som molts els que creiem en els principis de la família i en una societat on prevalgui el sentit comú. Per això ens hem reunit amb Vox per establir lligams que ens mantinguin units en la defensa dels valors”. És el missatge que ha difós a les xarxes el moviment d’extrema dreta xilè Acció Republicana, que defensa la dictadura d’Augusto Pinochet. El seu líder, José Antonio Kast, es va trobar a Santiago de Xile amb Javier García, membre del comitè polític de Vox, en una reunió que va servir per establir estratègies compartides de cara al futur.

“Vox representa el canvi a Espanya i compartim diverses de les propostes que defensen. Per a nosaltres és fonamental analitzar les experiències estrangeres i veure com podem aplicar-les a Xile”, va declarar Kast després de la trobada. “A tot arreu la gent està buscant alternatives que representin el sentit comú i rebutgin l’avanç de l’esquerra radical”, va afegir.

A la cita, que va durar unes dues hores, també van participar-hi diputats i diputades de l’ala més conservadora de la coalició de govern, als quals García va entregar una carta amb una salutació del líder ultra espanyol Santiago Abascal. Els detalls de la trobada, però, no s’han fet públics.

Des de la irrupció de Vox al Parlament andalús, José Antonio Kast -o JAK, com se’l coneix popularment a Xile- s’ha fixat en la fórmula d’aquest partit ultra a Espanya i, especialment, en com Abascal ha endurit el seu discurs contra líders i partits de dreta que considera que no són prou durs amb el centreesquerra i l’esquerra. On Abascal parla de “dreta acomplexada”, Kast parla de “dreta light ”.

Des de l’altra banda de l’Atlàntic, el líder d’Acció Republicana va celebrar els 12 escons de Vox a la cambra andalusa: “Avui Espanya comença a reconquistar el terreny perdut davant l’esquerra populista”, va piular. També va parar atenció en el vídeo de Vox poc abans de la convocatòria de la vaga del 8-M: “Bon vídeo de Vox que rebutja la crida a la vaga general que les mal anomenades feministes també fan a Espanya. Igual que a Xile, elles no representen les dones de veritat!”, va manifestar.

Kast, candidat a les eleccions presidencials del 2022 i, segons les enquestes, amb bones perspectives d’arribar a La Moneda, és un ferm defensor de la dictadura de Pinochet i dels exmilitars condemnats per crims de lesa humanitat. Ha arribat a dir que Miguel Krassnoff, condemnat a més de 640 anys de presó per segrestos i desaparicions d’opositors polítics, “només va complir les ordres” i que no es creu “tot el que diuen d’ell”.

El cognom Kast s’ha vinculat molt al pinochetisme. De fet, JAK és fill d’un exoficial de l’exèrcit nazi i germà d’un dels ministres civils amb els quals va comptar el règim militar. En una entrevista va assegurar que, si fos viu, Pinochet votaria per ell, i que amb la dictadura hi va haver un “salt qualitatiu”. També és partidari de passar pàgina del tortuós passat de Xile. Proposa acabar amb les exigències de justícia i de fi de la impunitat, i silenciar-les amb l’anomenada llei de punt final. Diu que el que convé és “tancar el tema i mirar endavant”.