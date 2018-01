Washington i Londres es reconcilien a Davos

Donald Trump es va mostrar ahir confiat que es produirà “un considerable augment” en el volum de l’intercanvi comercial entre els Estats Units i el Regne Unit un cop s’hagi completat el Brexit. El president nord-americà ho va afirmar durant una trobada amb la primera ministra britànica, Theresa May, que va tenir lloc al Fòrum Mundial de Davos, Suïssa.

Els dos líders van voler mostrar en la compareixença una perfecta sintonia per deixar enrere els “falsos rumors [de tensió]”, en paraules de Trump, entre les dues administracions. Per reblar-ho, una portaveu de Downing Street va informar que al final de l’entrevista tots dos van demanar als respectius equips diplomàtics que “treballin junts per tancar els detalls de la visita d’estat del president al Regne Unit, cap a finals d’any”.

Però malgrat la representació d’ahir, i el fet que Trump va dir que “en matèria militar, el Regne Unit i els Estats Units són carn i ungla”, o l’acomplexada insistència de May a l’hora de destacar que “l’especial relació” que uneix Washington i Londres és “més forta que mai”, el cert és que en la relació entre el president i la premier hi ha hagut més d’un sotrac últimament. A finals de novembre, Theresa May va criticar Trump perquè el magnat va repiular un vídeo ofensiu per als musulmans que havia penjat a Twitter un grup d’extrema dreta britànic. Fa només un parell de setmanes, Trump va cancel·lar de sobte una visita a Londres per inaugurar la nova ambaixada nord-americana al·legant que no li agradava ni el nou edifici ni la rendibilitat obtinguda per la venda de l’antic.

Quan a finals d’any Trump arribi a Londres, el que no podrà evitar, però, seran les més que previsibles protestes que la seva presència provocarà. Fins i tot el Parlament ha discutit la conveniència de la visita d’estat d’un personatge molt impopular al país per les seves polèmiques opinions sobre les dones, el canvi climàtic i l’emigració, entre altres qüestions.