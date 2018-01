Weah investit president de Libèria en una multitudinària cerimònia

L'exfutbolista George Weah serà investit aquest dilluns president de Libèria a l'estadi de Monròvia, que estarà ple de gom a gom. Els seus partidaris han passat la nit fent cua per presenciar la històrica cerimònia, a la qual també hi assistiran altres llegendes del futbol com el camerunès Samuel Eto, els nigerians Sunday Oliseh i Taribo West o l'ivorià Didier Drogba. Weah va guanyar les eleccions del desembre.

Weah, que havia jugat al Chelsea i al Manchester City els anys 90, va fer història en convertir-se en l'únic africà que ha guanyat la Pilota d'Or. Substituirà Ellen Johnson Sirleaf, la primera dona en arribar a la presidència del país, que deixa el càrrec després de dos mandats en què ha aconseguit estabilitzar la situació política. Es tracta del primer relleu pacífic al país dels últims 70 anys.

Quan Libèria tot just començava a tancar les ferides de la guerra civil que va acabar el 2003, el país va ser un dels més afectats pel brot d'Ebola de 2014-15. Un dels principals reptes de la presidència de Weah és remuntar l'economia i sembla que els sus electors confien que està preparat per fer-ho.

Good morning Liberia. People are queuing for miles to get to the stadium where George Weah will be inaugurated today. In the meantime they are dancing. pic.twitter.com/NnF2HbbWWI