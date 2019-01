Westminster, entre renegociar amb la UE o ajornar el Brexit

El Parlament de Westminster viurà aquest dimarts un altre dia històric, i probablement histèric, que tant podria conduir a alterar el curs del Brexit, i a modificar potencialment la voluntat del govern de Theresa May de dir adeu a Brussel·les el 29 de març, com continuar bloquejant el procés de divorci del Regne Unit de la Unió Europea (UE), com, fins i tot, portar a una nova ronda de converses entre Londres i Brussel·les per superar l’estancament actual.

Els diputats votaran al vespre una o un seguit d’esmenes a la moció que va dur el govern a la cambra, amb termes molt neutres, després que els comuns rebutgessin per 230 vots de diferència el pacte que Theresa May havia signat amb Brussel·les a finals de novembre.

Downing Street no ha ofert cap alternativa al pla que va ser esclafat a mitjans de mes. El govern ha actuat així per interessos purament tàctics: aconseguia d’aquesta manera deixar la iniciativa als diputats perquè fossin ells individualment, o bé els partits opositors, els que proposessin alternatives. La cambra es podria pronunciar sobre les seves preferències, i el govern i Brussel·les tindrien un idea més clara de quin model de Brexit pot aconseguir un consens majoritari.

Fins ahir a la nit s’havien presentat tretze esmenes. No totes seran votades, però. Al matí l’ speaker (president) de la Cambra, John Bercow, en triarà una o unes quantes per debatre i, finalment, votar. La seva decisió és del tot arbitrària i no ha de retre comptes a ningú. Els analistes n’han considerat dues com a claus. Totes dues, però, s’enfronten a seriosos problemes per ser aprovades.

Mandat de la cambra a May

La primera, que promou el diputat conservador Graham Brady, demana que el Parlament exigeixi que la garantia sobre la frontera d’Irlanda del Nord que figura en l’acord de May amb la UE sigui substituïda per “disposicions alternatives per evitar una frontera dura”. Si fos triada per votar i acceptada, el Parlament estaria enviant un clar senyal perquè Brussel·les s’avingués a renegociar dins de l’acord de divorci el punt que per ara ho té tot aturat. Ahir al vespre, però, el sector brexiter del partit va suggerir que, si és triada per l’ speaker, no hi donaria suport, fet que complicaria molt que fos aprovada.

En qualsevol cas, com a part de la maniobra orquestrada per Brady, diferents veus tories -entre altres la de l’exministre d’Exteriors Boris Johnson- i els unionistes nord-irlandesos del DUP van augmentar dilluns la pressió sobre la premier perquè torni a Brussel·les disposada a fer eliminar l’esmentada salvaguarda de la frontera. Però des de la UE i des de Dublín també es va repetir ahir la versió oficial: el pacte ratificat pel Consell Europeu no es modifica. Tot i així, en un joc de ping-pong interminable, Downing Street va indicar a través de la portaveu que el pacte s’ha de modificar.

La segona moció que és vista com a clau, en cas de ser seleccionada i aprovada, l’ha avalada la diputada laborista Yvette Cooper. És la més polèmica perquè, si passa, alteraria la convenció constitucional del Regne Unit segons la qual el Parlament no pot patrocinar lleis, només escrutar i modificar les que presenti el govern. L’objectiu de l’esmena de Cooper és permetre als diputats prendre el control del Brexit i vetar el no acord a través d’una llei que també ajornaria la sortida de la UE fins a, potencialment, el 31 de desembre. El procés que desfermaria aquesta esmena només es posaria en marxa si el 26 de febrer el govern no ha aconseguit que s’aprovi cap pla de divorci amb la Unió. Per bé que la iniciativa de Cooper compta amb el suport dels sectors remainers del Partit Conservador, la direcció laborista encara no havia indicat, aquest dilluns al vespre, si hi donaria suport, si és que finalment és triada per l’ speaker. Alguns laboristes de districtes leavers consideren que seria fer un pas massa arriscat perquè els seus votants ho interpretarien com un acció per intentar frustrar el Brexit.

En aquest context, la perspectiva del no acord sembla cada cop més que probable, com va recordar la número 2 de l’equip negociador de Brussel·les, Sabine Weyand. I el no acord seria un veritable desastre, segons el que van assegurar els màxims responsables de les grans cadenes de distribució d’aliments del país. En una carta conjunta molt alarmista, van assegurar que el Regne Unit faria front a problemes de desabastiment d’aliments frescos i que els consumidors podrien patir un augment de preus sense precedents en productes bàsics. L’Apocalipsi s’acosta però Westminster segueix bloquejat.