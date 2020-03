Xi Jinping visita per primer cop Wuhan per demostrar el control de l'epidèmia

La imatge del president de la Xina, Xi Jinping, amb mascareta visitant instal·lacions mèdiques a Wuhan simbolitzava aquest dimarts el missatge que el país asiàtic vol transmetre a la seva població i al món: l'epidèmia de Covid-19 està sota control i ara la Xina ha d'intentar recuperar la normalitat.

El president xinès viatjava per primera vegada des del començament del brot a la ciutat de Wuhan, l'epicentre de l'epidèmia, que està en aïllament estricte des del 23 de gener. La visita es produeix quan els nous contagis han caigut dràsticament i es dona per superat el pic de l'epidèmia, que ha causat de moment 3.136 morts i 80.754 infectats i ha desencadenat una epidèmia global.

Xi Jinping ha arribat a Wuhan amb la notícia d'una disminució rècord en el nombre de contagis, tan sols 19 aquest dimarts (i 44 dilluns), i dos dels quals eren importats de l'estranger, un precisament des d'Espanya. Els disset restants van ser diagnosticats a la ciutat.

No ha estat l'única bona notícia. També s'ha aprofitat la visita de Xi per confirmar que 14 hospitals provisionals habilitats amb tota mena d'equipaments per tractar malalts lleus ja s'han clausurat. Missatges clars que la batalla contra el coronavirus s'està guanyant.

Un model a imitar

Per si en quedaven dubtes, una anàlisi del Global Times, el diari que representa l'ala més nacionalista del Partit Comunista, assegura que la presència de Xi a Wuhan envia un "fort senyal" al país i al món sencer en el sentit que la Xina està superant el "moment més fosc" del brot. I, curiosament, el missatge de confiança s'envia coincidint amb l'expansió dels contagis a Europa i els Estats Units. La Xina intenta reivindicar que la seva gestió de la crisi ha sigut un èxit i és un model a imitar.

Fora de la província de Hubei, d'on és capital Wuhan, s'ha incentivat la tornada a la feina. A Pequín els carrers comencen lentament a recuperar activitat. Hi ha més gent, més cotxes i han començat a obrir els mercats. Petits negocis com perruqueries, sastres i tallers de reparació també aixequen persianes. I els restaurants van obrint a poc a poc, sota estrictes mesures que inclouen taules separades per més d'un metre de distància i no més de tres comensals junts.

Malgrat això, tot sembla indicar que els controls de temperatura i de moviments han arribat per quedar-se. Cada vegada hi ha més personal vigilant l'entrada d'edificis i locals comercials. I s'estan estenent verificacions telemàtiques a través del mòbil per saber el risc que cada persona representa per als altres segons si han estat fora de la ciutat o en contacte amb persones malaltes. Les mascaretes al carrer continuen sent obligatòries.

Les empreses comencen a organitzar la tornada a la feina de manera esglaonada i s'han aprovat mesures d'ajuda per a les pimes. El govern calcula que encara falten per reincorporar-se a les ciutats uns 50 milions de treballadors provinents d'entorns rurals. Són precisament els que treballen en petits negocis que no paguen el mitjà de transport.

Xi Jinping va ser molt criticat per mantenir-se apartat de la primera línia de la resposta a la crisi sanitària i delegar-la al seu equip. Per això és tan important la seva primera visita a Wuhan, que pretén demostrar que el pitjor moment de l'epidèmia ja ha passat. Xi s'hi ha deixat veure amb metges, militars i treballadors socials. Ha parlat per videoconferència amb malalts i personal sanitari, però no se l'ha vist en contacte directe amb malalts.

Pequín ha intentat mantenir sota control la informació sobre el coronavirus i el seu relat, però ha tingut problemes per aconseguir-ho. L'últim cas han sigut les crítiques irades a les xarxes socials als intents del partit de Wuhan d'organitzar una àmplia campanya per agrair a Xi Jinping i al govern les seves directrius. La resposta va ser tan contundent que es va eliminar dels mitjans tota la informació, i els funcionaris de Hubei s'han afanyat a llançar una campanya de contenció elogiant com a herois els ciutadans de Wuhan pel seu sacrifici a l'hora de controlar l'epidèmia.

La viceministra Sun Chunlan, l'únic càrrec del govern que ha estat durant setmanes a Wuhan, va ser rebuda en una urbanització amb crits de "tot és fals" quan, acompanyada de periodistes, pretenia supervisar el repartiment d'aliments.