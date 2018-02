Xi Jinping canviarà la carta magna per seguir al poder

Xi Jinping podrà mantenir-se en el poder més de dos mandats. El Partit Comunista Xinès va proposar ahir eliminar el límit de legislatures per al càrrec de president i vicepresident i incorporar el pensament de Xi Jinping a la Constitució, que es modificarà per primera vegada en 14 anys.

Xi Jinping avança, així, en el control ferm sobre tots els ressorts del govern i obre la porta a mantenir-se en el poder sense límit de temps i incorporant les seves teories polítiques a la Constitució, i no només en els estatuts del Partit Comunista Xinès (PCX). D’aquesta manera la seva figura s’equipararà a la de Mao i Deng, considerats els pares de la República Popular de la Xina.

Xi Jinping, de 64 anys, va ser reelegit secretari general al XIX Congrés del Partit celebrat l’octubre passat, on ja es va especular sobre la seva permanència en el poder després que no es designés clarament qui havia de ser el seu successor d’aquí cinc anys.

Amb l’eliminació del límit es liquida la forma de govern col·legiada que ha utilitzat el PCX en els últims 30 anys. El govern consensuat entre els set membres del comitè permanent, que reflectien l’equilibri entre les diferents faccions, i la norma dels dos mandats es van instaurar per evitar l’acumulació de poder en mans d’una sola persona. Es pretenia evitar el culte a la personalitat i els excessos de Mao, que van provocar desastres com el Gran Salt Endavant o la Revolució Cultural.

Xi Jinping ja no té data de caducitat i pot mantenir-se en el poder el temps que vulgui. Es pot convertir en un dirigent molt més poderós que Mao Zedong perquè la Xina s’ha convertit en la segona economia mundial.

No és l’única esmena a la Constitució que es pretén aprovar. També s’hi incorporarà la teoria política Pensament de Xi Jinping sobre socialisme amb característiques xineses per a una nova era i s’hi introduirà un reconeixement exprés al paper del Partit Comunista al govern del país amb la frase: “La direcció del Partit Comunista de la Xina és la característica definitòria del socialisme amb característiques xineses”. I s’incorporarà la Comissió Nacional de Supervisió, encarregada de perseguir la corrupció, com una nova agència estatal reconeguda a la carta magna.

Formalment, les propostes primer es debatran en la sessió plenària del dinovè comitè central del Partit Comunista de la Xina (PCX), que té lloc des d’avui i fins dimecres a Pequín, i després es ratificaran en la sessió anual de l’Assemblea Popular Nacional (APN), que comença el 5 de març.

Els nous homes forts

Però el simple fet que s’anunciï la proposta significa que ja està decidit. La reunió anual del Parlament xinès s’utilitza per votar les proposicions que ja hi arriben consensuades. Segurament en els pròxims dies es donaran a conèixer els nous nomenaments del govern que s’aprovaran durant l’APN. Es preveu que Li Keqiang es mantingui com a primer ministre i que Wang Qishan, un fidel aliat de Xi Jinping i responsable de la campanya anticorrupció, pugui ser nomenat vicepresident malgrat superar l’edat de jubilació. El nom de Liu He sona per coordinar l’àrea econòmica, i el general Wei Fenghe, per al ministeri de Defensa.