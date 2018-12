Xi Jinping demana unitat als xinesos per afrontar un any de "grans canvis"

Com tants altres mandataris mundials, el president de la Xina, Xi Jinping, també ha pronunciat aquest dilluns el seu discurs de final d'any. Ho ha fet a través d'un missatge televisat dirigit al poble xinès en què ha destacat que el 2019 serà un any marcat "per reptes i oportunitats", i sobretot, per un "període de grans canvis al món sense precedents en l'últim segle". "La Xina s'ha de mantenir ferma i amb confiança en la defensa de la seva sobirania nacional i la seva seguretat", ha apuntat.

Part del discurs s'ha centrat en parlar del desenvolupament –en tots els sentis, però especialment en l'àmbit econòmic– del gegant asiàtic i del rol que Pequín ha de jugar, avui i demà, en l'escenari internacional. "La sinceritat i la bona voluntat de la Xina per garantir la pau mundial i promoure el desenvolupament comú no canviaran", ha reiterat Xi.

Malgrat que al llarg del 2018 s'ha registrat una marcada desacceleració del desenvolupament econòmic, que podria intensificar-se el 2019, el mandatari xinès ha qualificat el 2018 d'"any complet", i ha assenyalat que "malgrat tot tipus de riscos i desafiaments", la Xina ha aconseguit portar la seva economia "cap a un desenvolupament d'alta qualitat", concepte que el govern de Xi Jinping utilitza per diferenciar el desenvolupament d'ara del creixement d'alta velocitat de les últimes dècades, basat en la manufactura i l'exportació. "Hem aconseguit uns indicadors de desenvolupament econòmic bastant raonables", ha defensat el líder xinès.

Obvia les tensions comercials amb els EUA

Tot i que Xi ha optat per no comentar res al voltant de la guerra comercial que el seu país manté amb els Estats Units, ha subratllat la seva voluntat de seguir endavant amb el seu milionari pla d'infraestructures conegut com la 'Nova ruta de la seda'. "Continuarem insistint en la iniciativa de la Franja i la Ruta [el nom oficial del projecte]", ha repetit Xi, que ha reclamat esforços per "construir una comunitat de futur compartit per a la humanitat".

"El nostre país ha fet front a camins difícils i a un clima tempestuós durant els últims setanta anys, però el poble xinès ha sigut autosuficient i ha treballat contínuament per crear miracles xinesos que han meravellat el món", ha indicat en referència a l'aniversari de l'establiment de la República Popular de la Xina, que se celebraran l'any vinent.

"Tot i les complexitats i les dificultats que vindran en el futur, sempre hem de confiar en la gent i aferrar-nos a l'autosuficiència i al treball dur", ha conclòs.