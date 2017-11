Xi Jinping despenja Jesús de les parets

Canviar el Crist a la creu per un retrat de Xi Jinping. És la campanya que des de fa uns mesos ha començat el Partit Comunista de la Xina (PCX) per intentar frenar l’augment de la població cristiana al país. La idea és que la fe religiosa es transformi en fe cap al partit únic. Es tracta d’un objectiu que ja va intentar, sense èxit, la Revolució Cultural entre el 1966 i el 1976 i que ara ha reprès el president Xi, convertit des del recent congrés en el nou Mao Zedong. Xi recupera, així, el culte a la imatge imposada pel vell líder.

Representants del govern xinès estan visitant en els últims dies diverses comunitats de cristians de les classes més baixes perquè canviïn les seves icones religioses -com crucifixos, escultures i quadres- per imatges del líder comunista. Aquesta mateixa setmana milers de cristians de la comarca de Yugan, situada 1.500 quilòmetres al sud de Pequín, han acabat per cedir a les pressions governamentals. Les raons per al canvi és que les autoritats amenacen de retirar les ajudes econòmiques que reben aquestes famílies. Un 10% dels ciutadans de la localitat de Yugan viuen sota el llindar de la pobresa, un percentatge que coincideix amb el nombre de cristians que resideixen a la zona, segons explicava l’edició digital d’ahir del diari South China Morning Post.

Ignorància i pobresa

El president del Congrés de Huangjinbu, Qi Yan, justifica el canvi pels esforços que ha fet el Partit Comunista d’erradicar els índexs de pobresa, un dels objectius de Xi, segons informa el mateix diari. “Molts camperols són ignorants, creuen que déu és el seu salvador, però després del treball dels nostres camarades s’adonaran dels seus errors i veuran que ja no han de donar suport a Jesús sinó al Partit Comunista”. Les autoritats han repartit més d’un miler de retrats de Xi entre la població de la localitat.

La decisió del president xinès va en la línia del nou model de govern que està impulsant després de ser reelegit com a màxim dirigent polític del país. Les pressions contra les creences religioses són un exemple que se suma a la retirada massiva de creus cristianes a la zona est del país i a les nombroses mesures per limitar la fe islàmica al nord-oest.

Les pretensions del Partit Comunista de frenar l’auge del cristianisme al seu territori xoquen frontalment amb els càlculs d’alguns experts, que auguren que la Xina serà el país amb més cristians del món en l’horitzó de l’any 2030. Segons explica Fenggang Yang, director del Centre de Religió i Societat Xinesa de la Purdue University, en una entrevista per a la BBC, la Xina tindrà 247 milions de cristians. El mateix Fenggang va assegurar que en aquests moments n’hi ha al voltant de 90 milions, cosa que representa quasi la mateixa xifra que el nombre d’afiliats al Partit Comunista.

Un país ateu

Precisament, aquest augment del nombre de cristians ha posat en alerta el partit del govern. Encara que la Xina és oficialment un país ateu, els dirigents comunistes controlen algunes esglésies cristianes per evitar la propagació de missatges contraris a l’ideari de la formació, l’únic que està permès al gegant asiàtic.

Així i tot, molts fidels es reuneixen de manera clandestina per tractar d’evitar la influència dels comunistes. A més dels cristians, a la Xina hi ha seguidors de diverses religions, com el confucianisme, el budisme, el taoisme i l’islam, entre d’altres. Precisament, fa uns mesos les autoritats comunistes van advertir els jugadors que “el futbol no és un lloc per a la religió”. Era la resposta a un acte al qual alguns jugadors i el públic d’un equip van convidar 15 sacerdots taoistes per celebrar una victòria.