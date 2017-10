Xi Jinping, nova guàrdia sense successor

Només Xi i el primer ministre, Li Keqiang, es mantenen respecte a l'anterior lideratge, mentre que les cinc cares noves a la cúpula, coneguts aliats del president, ja havien estat anticipades el cap de setmana per la premsa de Hong Kong, de manera

que la sorpresa va ser relativa.

Són, per ordre de jerarquia després Xi i Li, Li Zhanshu (director de l'Oficina General del PCX i secretari personal de Xi), Wang Yang (vice primer ministre), Wang Huningue (històric ideòleg del partit), Zhao Leji (des d'avui, també

el responsable de la lluita anticorrupció) i Han Zheng (cap del partit a Xangai).





Un grup que sorprèn per la seva relativament avançada edat, ja que en congressos anteriors es va nomenar líders per sota dels 60 anys, i que deixa molts dubtes sobre quins canvis en el PCX es traduiran en traspassos de poder al govern de Pequín

a partir del 2018.

"No hi ha cap membre jove que pogués ser successor de Xi; aquest tema ho decidirà ell més tard, però sembla indicar el seu desig de mantenir-se al poder" més enllà del 2022, quan expira el seu segon mandat, analitza per a Efe l'especialista taiwanès Chang

Wu-er, exdirector de l'Institut d'Estudis Xinesos de la Universitat de Tamkang.





"És clar que aquesta composició és a la mesura de Xi, desfà les lleialtats de clans (diferents faccions del partit) i crea una de sola, la del Partit, amb ell mateix com a nucli", ha subratllat, per la seva banda, l'analista Xulio Ríos

, del centre d'estudis Observatori de la Política Xinesa.





Cap dels que els mitjans han assenyalat els últims dies com a possibles "'delfins' de Xi, Chen Miner i Hu Chunhua (que ocupen actualment prefectures provincials del PCX), ha entrat finalment en el Comitè Permanent, encara que sí ho han fet en el Politburó

, el segon escalafó de poder a la formació, renovat també avui.