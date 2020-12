El sud de Xile es prepara per a l’eclipsi total en alerta per la pandèmia

A les 13 hores 33 minuts i 44 segons hora xilena (17.33 h a Catalunya) d'aquest dilluns el Sol, la Terra i la Lluna s’alinearan en una seqüència perfecta que es podrà veure completa en algunes regions del sud de Xile i de manera parcial tant a Santiago –en un 78%– com a la resta del país. Un eclipsi total com aquest, que durarà 2 minuts i 9 segons, no es tornarà a repetir a Xile fins d'aquí 28 anys, segons els experts, per això s’ha convertit en un dels grans esdeveniments de l’any, que, a més, coincideix amb la prèvia de l’estiu austral, les festes de Nadal i les vacances. A Xile, però, la pandèmia ha tornat a accelerar-se, sobretot al sud del país, i ha posat fre a les expectatives de turistes, amants de l’astronomia i empresaris del sector.

Les regions de l’Araucania, Los Ríos i el Bío Bío, que conformen la zona umbra de l’eclipsi, presenten elevades taxes d’incidència de casos actius. La positivitat de l’última setmana a l’Araucania ha sigut del 10%, la segona xifra més alta del país, mentre que al Bío Bío és on hi ha més pacients ingressats a l’UCI, després de la zona metropolitana. “Un increment important dels casos a la regió ens preocupa molt en relació a l’ocupació de llits, que està molt al límit i qualsevol augment de la demanda significa haver de derivar a altres regions del país i provoca el col·lapse del personal de salut”, sosté el doctor Arnoldo González, president del Consell Regional del Col·legi de Metges de Temuco, capital de l’Araucania.

“Ara mateix jo no aniria de vacances al sud, perquè la circulació viral és altíssima”, va dir fa pocs dies el ministre de Salut, Enrique Paris, en unes declaracions que han aixecat polèmica. Els experts en salut consideren que la segona onada ja ha arribat a les grans ciutats del sud, i la incertesa d’aquest escenari ha desencadenat un conflicte entre autoritats locals, ministeri de Salut, habitants de la zona i turistes.

De fita turística a amenaça

L’eclipsi ha passat de ser la gran fita turística a considerar-se una amenaça que posa en risc la temporada d’estiu. Si al setembre els habitants de la zona es van molestar amb el govern quan el titular de Salut va fer una crida a no assistir a l’esdeveniment, ara són ells els que demanen que ningú viatgi al seu territori. “Hi haurà cues als supermercats, a les farmàcies i als restaurants, i les possibilitats de contagi augmentaran durant tres o quatre dies que ens poden hipotecar tot l’estiu, i això sí que seria greu per a la gent de la zona”, explica Eugenio Benavente, president de la Cambra de Turisme de Pucón, una de les destinacions principals de l’Araucania. “Tots els habitants del corredor lacustre [municipis que rodegen set llacs de la zona] viuen directament o indirectament del turisme”, afegeix l’empresari.

Els veïns fa setmanes que demanen a les autoritats que imposin més restriccions: des d’aforaments a la ciutat fins a tancaments i cordons sanitaris els dies previs. Fins ara, però, la mesura més convincent per a la població local que ha anunciat el ministre de Salut ha sigut el retrocés de la regió metropolitana en el pla de desconfinament. Durant 15 dies torna la quarantena obligatòria el cap de setmana i s'han prohibit els desplaçaments interregionals.

“Millor perdre 3 dies que 90”

“En dos dies ens han anul·lat gairebé la meitat de les reserves, del 95% al 50%, des de l’anunci de la quarantena a Santiago”, comenta Juanita Romero, gerent de l’Hotel Vientos del Sur de Pucón, que va reobrir el 8 de desembre després d'haver estat tancat des del març. “És millor perdre tres dies que noranta”, diu, convençuda que les noves mesures frenaran l’arribada de visitants. Si ha d’escollir, prefereix perdre-hi ara però tenir un estiu “segur” que li permeti obrir tota la temporada. “Hem implementat tots els protocols sanitaris de rentat de mans, gel hidroalcohòlic, distància, aforaments limitats i presa de temperatura”, assegura.

Les mesures per frenar la pandèmia han canviat el perfil dels viatgers que podran presenciar l’eclipsi. Si abans de la pandèmia les reserves –que havien arribat al 90%– eren d’estrangers “caçadors d’experiències úniques” –en paraules de Benavides–, ara seran visitants nacionals els que gaudiran a primera línia del fenomen astronòmic.