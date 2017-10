La Xina de Xi: entre Confuci i la censura

La Xina s’emmiralla en el seu passat i torna a les essències de la seva cultura sota la batuta de Xi Jinping.

Els valors de la cultura tradicional hi estan de moda. Ressorgeixen les festes tradicionals i l’artesania, es reivindica amb orgull la medicina xinesa i la filosofia confuciana, es venen els beneficis del te i s’obren escoles d’estudis clàssics en universitats públiques.

Li Fen, professora de llengües de 38 anys, reconeix que les escoles xineses estan recuperant ensenyaments de la cultura tradicional com la pràctica d’instruments musicals antics o la cal·ligrafia, ja sigui en classes reglades o en escoles d’estiu. Fins i tot en alguns col·legis es torna a introduir el taitxí, malgrat que els nens segurament prefereixen un esport més mogut. Són matèries que ella no va estudiar perquè va créixer en una altra Xina. La Xina d’ara, la que s’ha convertit en la segona potència mundial, sembla que busca en el seu passat les essències de la seva cultura mil·lenària per reivindicar l’orgull de ser xinès, i ho fa de la mà del govern.

Un salt ideològic

El 19è Congrés del Partit Comunista, que ha acabat aquesta setmana, ha incorporat a la seva Constitució el “pensament de Xi Jinping”, en què el president xinès reivindica que per mantenir arrelat l’ideal del comunisme i el “socialisme amb característiques xineses” és necessari “impulsar la transformació creativa i el desenvolupament innovador de l’excel·lent cultura tradicional xinesa”, que, recorda, té cinc mil anys d’història.

Aquesta reivindicació representa tot un salt ideològic. D’alguna manera, la Xina està passant del maoisme i el socialisme a una nova etapa en què abraça el confucianisme i el nacionalisme.

Enmig, es deixa enrere el període negre de la Revolució Cultural, en què es va intentar trencar traumàticament amb el passat per imposar la revolució comunista. Les consignes de Mao d’acabar amb els “quatre vells” -costums, cultura, hàbits i idees- van provocar la destrucció de gran part del patrimoni cultural de la Xina i la desaparició de gairebé tota la classe intel·lectual.

Les reformes econòmiques iniciades per Deng Xiaoping van donar pas a tres dècades de creixement en què el país es va abocar al materialisme salvatge, i ara sembla que ha arribat el moment de rebuscar en el passat per crear i defensar uns valors intrínsecament xinesos que serveixin per cohesionar la societat.

Ara el partit comunista està disposat a fomentar una nova onada de neotradicionalisme per eliminar qualsevol possible contaminació d’idees occidentals i fomentar la identitat nacional.

Des que va arribar al poder el 2013, Xi Jinping ha anat marcant el camí per propiciar aquesta tornada a les essències culturals xineses i limitar la influència de l’exterior.

A la universitat s’ha limitat la llibertat de càtedra i s’ha exhortat a no propagar el pensament occidental.

El novembre del 2016, en una compareixença pública, va demanar a escriptors i artistes propagar la cultura tradicional i inspirar-se en “els tresors de la cultura xinesa”, i a principis d’any es va aprovar un llibre blanc per a la preservació de la cultura tradicional.

A més, en els últims tres anys ha anat aprovant una sèrie de normes per controlar els continguts a internet i al món audiovisual que han suposat un augment de la censura.

S’ha bloquejat l’accés a canals de pagament occidentals i a llocs de descàrregues per internet. Els xinesos ja no poden veure House of cards, que tenia molt d’èxit a la Xina. En canvi, poden veure En el nom del poble, una sèrie xinesa que descriu la lluita de la policia contra la corrupció en el poder i en què es poden veure jutges, empresaris i polítics corruptes. Cal no oblidar que Xi Jinping impulsa la campanya anticorrupció que ha dut a la presó alts càrrecs del partit.

Per millorar els “valors morals” s’han prohibit a les sèries de televisió les escenes remotament eròtiques, les relacions extramatrimonials, els amors adolescents i els personatges homosexuals.

Així que les sèries sud-coreanes o tailandeses, molt seguides, no són ben vistes. Cal apostar per les tedioses i nombroses sèries inspirades en la guerra contra els japonesos o contra el Kuomintang, o recórrer a les d’època.

També s’ha fet una crida contra els espais amb format occidental, és a dir, els realities populars tipus La voz o Masterchef, dels quals els xinesos han fet múltiples adaptacions.

El cinema no s’ha escapat d’aquest moviment i en els últims anys s’han filmat nombroses superproduccions plagades d’estrelles i dirigides per directors famosos per recrear el passat recent i gloriós de la Xina, com La fundació de la República o la més recent La fundació d’un exèrcit. Però a la Xina tot evoluciona molt de pressa i l’exaltació del nacionalisme fa servir nous productes, com l’èxit d’aquest estiu, Wolf warrior II, una moderna i cuidada pel·lícula d’acció en què el protagonista és un antiheroi a l’estil de Rambo, un exsoldat xinès que rescata uns civils xinesos i africans atrapats en una guerra civil a l’Àfrica. Acció, emoció i gotes d’humor, tot amb factura hollywoodiana, per reivindicar l’orgull de ser xinès. Perquè si et trobes en perill el Partit mai et deixa a l’estacada.