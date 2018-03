La Xina augmentarà el pressupost militar un 8,1% i preveu mantenir el creixement econòmic

La Xina augmentarà el pressupost militar un 8,1%, preveu un creixement econòmic del 6,5% el 2018 i reformarà la constitució per permetre la permanència de Xi Jinping al poder.

El primer ministre Li Keqiang ha inaugurat la sessió anual de l'Assemblea Popular Nacional (APN), el parlament xinès, presentant l'informe d'acció del govern. Hi ha exposat les previsions de creixement i inversió i ha destacat que els objectius prioritaris del govern xinès són fer front a l'exposició de la Xina als riscos financers, lluitar contra la contaminació i combatre la pobresa. No ha oblidat advertir Taiwan que no tolerarà cap acció independentista.

La Xina incrementarà la despesa militar en un 8,1% respecte a l'any passat. El pressupost de defensa arribarà als 175.000 milions de dòlars. L'objectiu és mantenir el procés de modernització de l'exèrcit i se seguiran desenvolupant infraestructures de defensa en zones en disputa com el Mar del Sud de Xina o zones frontereres a l'Himàlaia. Malgrat les xifres milionàries, l'any passat el pressupost de l'exèrcit xinès va ser quatre vegades inferior al d'Estats Units.

Li Keqiang també ha reclamat que el lideratge de Xi Jinping i del Partit Comunista sobre l'exèrcit ha de ser respectat.

Estabilitat econòmica

A l'apartat econòmic s'espera estabilitat durant el 2018 i el govern manté l'objectiu de creixement del PIB en el 6,5% i la inflació en el 3%. L'any passat es van superar les previsions en quatre dècimes i l'economia va créixer un 6,9%.

En canvi, s'espera reduir el dèficit fiscal al 2,6 % del PIB, davant del 3% registrat l'any passat. Li Keqiang també ha anunciat la voluntat de mantenir estable la taxa de canvi del yuan. Es reduiran impostos per a persones físiques i empreses. També es retallarà en un 30% les tarifes de dades mòbils.

Entre els objectius del govern està crear onze milions de nous llocs de treball en zones urbanes i reduir en 10 milions les persones que viuen per sota del llindar de la pobresa a les zones rurals. També s'augmentaran les ajudes a grups vulnerables com ara ancians, malalts greus o discapacitats.

En un moment en què Trump amenaça amb una guerra comercial amb la pujada d'aranzels per a l'alumini i l'acer, Li ha insistit en el compromís de la Xina amb la globalització i el rebuig al proteccionisme. El gegant asiàtic continuarà obrint els seus mercats a la inversió estrangera inclosos els sectors de telecomunicacions, immobiliari, educació, sanitat i sistema financer.

La lluita contra la contaminació és una de les prioritats, especialment aconseguir reduir les emissions de CO2 i millorar la qualitat de l'aire. El 2018 es reduirà la capacitat de producció d'acer en 30 milions de tones i la de carbó en 150 milions de tones.

En el seu discurs, el primer ministre també ha advertit a Taiwan que defensarà la integritat territorial de la Xina i que es pretén avançar en la “reunificació pacífica”. Ha advertit que no tolerarà cap pla separatista i defensarà el principi d’“una sola Xina”.

Poder il·limitat per a Xi Jinping

El llarg discurs de Li Keqiang, més de dues hores ininterrompudes, ha repassat pràcticament totes les matèries de govern, però no ha abordat ni la reforma de la constitució ni la reorganització del lideratge del partit. Ambdues són les principals propostes del partit que s'aprovaran durant l'APN. La supressió dels límits de mandats del president i la inclusió de les seves teories en la constitució reafirmaran un poder pràcticament sense límits per a Xi Jinping. La reorganització de l'administració i el nomenament dels nous càrrecs reforçarà el control del partit sobre l'acció de govern.

La reunió de l'Assemblea Nacional Popular, el legislatiu xinès, durarà fins al 20 de març i és la primera cita política des del XIXè Congrés del Partit Comunista de Xina, que es va celebrar a l’octubre passat. En va sortir el nou comité permanent del Politburó.

El parlament xinès reuneix un gran nombre de milionaris

La sessió anual de l'Assemblea Popular Nacional, el legislatiu xinès, se celebra conjuntament amb la Conferència Consultiva Política del Poble Xinès (CCPPC), un òrgan assessor a semblança d'un senat que reuneix a membres de la societat civil. Per això la cita política de l'any es coneix com Lianghui (dues sessions).

En total es reuneixen a Pequín uns 6.000 participants entre parlamentaris i assessors. Aquest any l'APN està composta per 2.980 diputats, només al voltant del 25% són dones.

Però el Lianghui, a més de ser la reunió anual d'un parlament comunista també és una important reunió de milionaris.

Vuitanta-tres dels participants pertanyen al selecte club d'homes més rics de la Xina i del món, segons la llesta Hurun Global Rich. En total sumen uns 650.000 milions de dòlars, 31 d'ells estaven reunits aquest matí en l'APN i la resta formen part de la CPPCC. Entre ells hi ha noms com Zong Qinghou, president de Wahaha (líder de venda de begudes), amb una fortuna personal de 13.000 milions de dòlars. També trobarem al fundador i CEO de la tecnològica Tencent, Dt. Huateng, a Robin Li Yanhong de Baidu, Yang Yuanqing de Lenovo i Cao Dewang de Fuyao Glass.