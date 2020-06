La Xina completa el seu propi sistema GPS, que té ja abast global

La Xina ha llançat amb èxit aquest dimarts l'últim satèl·lit del seu sistema de navegació BeiDou 3 (BDS), que té ja abast global i li permetrà no dependre del sistema nord-americà GPS. Aquesta nova fita del gegant asiàtic convertit en potència espacial arriba en plena escalada de tensió amb els Estats Units pel covid-19 i per la nova llei de seguretat que la Xina vol aprovar per a Hong Kong.

El sistema BDS, que des del desembre del 2018 dona servei a la Xina i una part de l'Àsia –en especial les regions de l'anomenada nova Ruta de la Seda (Belt and Road)–, es configura com l'alternativa xinesa als tres sistemes de geolocalització que existeixen al món: el GPS nord-americà, el Glonass rus i el sistema Galileo de la Unió Europea.

Però segons l'agència de notícies xinesa Xinhua, el sistema xinès té algunes particularitats que el fan "únic", ja que la constel·lació de 30 satèl·lits que el conformen inclou tant satèl·lits MEO ( medium earth orbit), utilitzats sobretot en telefonia, com satèl·lits IGSO ( inclined geosynchronous orbit) i satèl·lits GEO (geoestacionaris). Incorporen també dues funcionalitats úniques, com són "el posicionament actiu i la missatgeria curta", segons l'Acadèmia Xinesa de Tecnologia Espacial.

El llançament de l'últim satèl·lit del BDS s'ha realitzat amb èxit aquest matí a les 9.43, hora de Pequín, des de la base espacial xinesa i centre de llançaments Xichang, a la província de Suchian, al sud-oest de la Xina, amb un coet espacial xinès Long March-3B. El llançament s'havia endarrerit una setmana a causa de problemes tècnics.

El BeiDou 3 és la tercera generació del sistema de geolocalització xinès, que va impulsar ja el 1994 amb el primer BeiDou, molt més rudimentari. El nou sistema tindrà una fiabilitat molt gran, amb un marge d'error de només 10 centímetres en la geolocalització sobre la regió de l'Àsia-Pacífic.

El seu ús serà tant civil com militar. Tal com advertia un informe recent del think tank nord-americà Brookings Institute, "l'expansió del sistema [BeiDou] probablement millorarà l'habilitat de la Xina d'apuntar municions guiades i reduirà la dependència de la Xina del GPS, al qual el govern xinès té por que els EUA li puguin denegar accés durant una crisi".