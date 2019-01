La Xina condemna un advocat defensor dels drets humans a 4 anys i mig de presó

Un tribunal de Tianjin, al nord-est de la Xina, ha condemnat aquest dilluns a quatre anys i mig de presó l'advocat especialitzat en defensa dels drets humans Wang Quanzhang per "subversió" a l'estat, una acusació que el govern utilitza sovint contra activistes i dissidents. Wang va ser detingut l'agost del 2015 durant la campanya del règim contra bufets especialitzats en casos de drets humans, juntament amb uns 250 advocats i activistes. A més de la seva condemna a la presó per "subversió" –un càrrec que comportava una pena màxima de cadena perpètua–, el Tribunal Popular Intermedi de Tianjin també priva l'advocat xinès dels seus drets polítics durant cinc anys, segons va detallar el tribunal en la seva pàgina web.

"El veredicte d'avui és una greu injustícia. És indignant que Wang Quanzhang sigui castigat per defensar pacíficament els drets humans a la Xina. Ha de ser alliberat de manera immediata i incondicional", ha afirmat en un comunicat la investigadora d'Amnistia Internacional (AI) Doriane Lau després de conèixer la sentència.

Des de la seva detenció el 2015, la seva família no en va tenir notícies fins al juliol del 2018, quan un advocat de confiança els va dir que era viu i sota custòdia a la ciutat de Tianjin, "on probablement va ser torturat", ha advertit Lau. La família de Wang, que continua sent assetjada per les autoritats, ni tan sols sabia si era viu fins fa poc. El seu empresonament continuat només allarga el seu patiment ", ha afegit.

El 26 de desembre agents de paisà van impedir a familiars i simpatitzants de Wang que accedissin al jutjat de torn, així com a la seva dona, Li Wenzu, que es va quedar sense poder anar a Tianjin per a la vista inicial del judici al seu marit. Tampoc hi van poder assistir diplomàtics ni periodistes occidentals.

Dos dies després, Li va topar de nou amb les forces de seguretat quan va intentar anar a la seu del Tribunal Popular Suprem, a Pequín, per lliurar una demanda contra el tribunal competent de Tianjin per "una greu violació de les normes judicials" en el tracte a Wang.

Durant anys, l'advocat –que té una salut delicada– ha defensat en diversos casos col·lectius perseguits per les autoritats xineses, des de membres del grup espiritual Falun Gong (prohibit a la Xina des del 1999) fins a dissidents i activistes.

Diverses organitzacions defensores dels drets humans i col·legis d'advocats han sol·licitat a les autoritats xineses l'alliberament de Wang en diverses ocasions, sense cap resultat tangible.