La Xina no declara cap cas de contagi intern per primer cop des de l'inici del brot

Per primer cop d'ençà que va començar el brot de coronavirus, la Xina ha declarat aquesta matinada que no té cap cas de contagi interior. La Comissió Nacional de Salut Xinesa ha informat de 34 nous casos però tots són importats, de persones que han contret el virus en altres països i han viatjat a la Xina. A la província de Hubei, origen del brot, no hi ha hagut cap nou cas.

"És una molt bona notícia. Vol dir que la infecció s'està controlant, però encara no podem cantar victòria", explica Joaquim Segalés, investigador de l'IRTA-CReSA i professor de la Universitat Autònoma. "La situació és dinàmica i les infeccions generalment no desapareixen, sobretot tenint en compte que persones sense símptomes tenen la capacitat d'infectar, i a aquestes persones no se'ls fan les proves, de manera que són casos soterrats, i no sabem quants n'hi pot haver. Una altra cosa és que la gent està molt sensibilitzada i les mesures de distanciament social que es mantenen en un cert grau ajuden a disminuir la transmissió efectiva".

Arreu del món s'han confirmat 218.000 casos, 81.000 dels quals a la Xina, i el virus ja s'ha propagat per 158 països. Espanya (gairebé 15.000 casos) és el tercer més afectat fora del gegant asiàtic. Després d'Itàlia (35.000 casos) i l'Iran (17.000). Fins ara han mort més de 8.800 persones a tot el planeta i més de 84.000 s'han recuperat.