La Xina critica la dimissió en bloc al Parlament de Hong Kong com una "farsa"

El govern de la Xina ha reaccionat aquest dijous a la dimissió en bloc dels diputats pro democràcia al Parlament de Hong Kong acusant-los de posar en marxa "una farsa". "Si aquests diputats esperen utilitzar la seva dimissió per provocar una oposició radical i per implorar una ingerència estrangera, ho han calculat malament", ha dit un portaveu de l'oficina de la Xina per a Hong Kong i Macau.

El portaveu va qualificar la dimissió dels polítics com "un desafiament obert" a Pequín i va criticar la seva "posició de resistència tossuda" als dictats del govern de Xi Jinping. Els diputats van dimitir en bloc després que el govern xinès inhabilités quatre dels seus companys pel que considerava conductes poc patriòtiques i per suposar, va dir, "un perill per a la seguretat nacional".

Però les reaccions a la situació a Hong Kong no s'han fet esperar i el govern dels Estats Units ha amenaçat Pequín amb sancions per la llei aprovada dimecres que va originar la inhabilitació dels diputats, ja que prohibeix defensar la independència de Hong Kong o manifestar qualsevol oposició a la sobirania xinesa de Hong Kong o a la llei de seguretat nacional aprovada aquest estiu.

"El model un país, dos sistemes és ara mateix una mera fulla de parra per cobrir la dictadura estesa pel Partit Comunista Xinès a Hong Kong", ha dit el conseller de Seguretat Nacional dels EUA, Robert O’Brien, que ha amenaçat Pequín amb noves sancions.

A més, en un comunicat conjunt, el senador republicà Marco Rubio i el senador demòcrata Jeff Merkley, del comitè d'afers exteriors de la cambra alta nord-americana, van criticar també la repressió xinesa sobre Hong Kong i aquest nou intent de Pequín "de treure a la gent de Hong Kong els seus drets i les seves llibertats". "Hi haurà conseqüències", han advertit els senadors, que han denunciat que la democràcia "s'està ofegant" a Hong Kong.

També els governs d'Alemanya, del Regne Unit i d'Austràlia han condemnat públicament la inhabilitació dels quatre diputats hongkonguesos com "un nou assalt a les llibertats i l'autonomia de Hong Kong" per part de Pequín, en paraules del ministre d'Exteriors britànic, Dominic Raab.