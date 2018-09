La Xina donarà 60.000 milions de dòlars a l'Àfrica i perdonarà el deute dels països més pobres

La Xina ha ofert 60.000 milions de dòlars (51.700 milions d'euros) en finançament per a l'Àfrica i, a més, condonarà el deute que els països més pobres mantenen amb el govern xinès en forma de préstecs sense interessos, una nova estratègia amb la qual el gegant asiàtic enforteix la seva implicació i influència al continent.

El president xinès, Xi Jinping, ha anunciat el nou paquet de finançament en el discurs inaugural del Fòrum de Cooperació Xina-Àfrica (FOCAC) a Pequín, en què ha insistit que la inversió xinesa no comporta compromisos polítics sinó que busca el desenvolupament del continent.

"Amb els braços oberts, donem la benvinguda als països africans a bord del tren exprés del desenvolupament xinès", ha dit Xi davant molts caps d'estat africans i del secretari general de l'ONU, António Guterres, en una cerimònia celebrada al Gran Palau del Poble a Pequín.

Després de defensar que aquesta cooperació està basada en la igualtat i el benefici mutu, Xi ha explicat que certs països africans quedaran eximits a finals d'aquest any dels deutes pendents contrets en forma de préstecs sense interessos amb el seu govern. Tot i que no ha precisat quins països es beneficiaran d'aquesta mesura, ha assenyalat que la condonació beneficiarà els països més pobres i endeutats que mantenen relacions diplomàtiques amb la Xina.

El nou paquet de finançament anunciat aquest dilluns se suma als 60.000 milions de dòlars que Pequín va prometre durant l'última edició del Focac celebrada el 2015 a Johannesburg (Sud-àfrica).

El nou compromís de finançament oferirà 15.000 milions de dòlars en préstecs sense interessos, 20.000 en línies de crèdit, 10.000 milions en fons per al desenvolupament i 5.000 milions per finançar les importacions africanes. A més, el president Xi ha anunciat que incentivarà les companyies xineses perquè facin inversions a l'Àfrica d'almenys 10.000 milions de dòlars els pròxims tres anys.

Els 60.000 milions es dedicaran, segons ha advertit Xi, a la construcció d'infraestructures molt necessàries per al desenvolupament del continent. Prèviament, en un discurs davant empresaris xinesos i africans, ha dit que les inversions no s'havien de destinar a "projectes superflus", per "reduir el risc de les inversions".

Dins de l'estratègia de la Xina per guanyar influència a l'Àfrica, el líder xinès s'ha compromès a donar suport als països africans en la lluita contra el terrorisme a les regions més afectades per grups violents. "La Xina està preparada per treballar amb la comunitat internacional en el suport a la pau i la seguretat a l'Àfrica", ha afirmat, i ha precisat que el règim comunista sempre donarà suport a la solució dels problemes des d'una "perspectiva africana".

Les inversions xineses al continent han estat posades en dubte pels Estats Units, que fins i tot van recomanar als països africans que anessin amb compte amb aquestes inversions per "no perdre la seva sobirania", perquè, a parer seu, amb aquest model de finançament podrien deixar de tenir "el control de les seves infraestructures i dels seus recursos" en cas de problemes financers.

El cap d'estat xinès ha tingut un aliat durant la inauguració del fòrum. El líder ruandès, Paul Kagame, president de torn de la Unió Africana, ha subratllat: "El compromís de la Xina a l'Àfrica ha suposat una profunda transformació interna i també [un avenç] per a la posició global del nostre continent".