La Xina extrema les precaucions pel temor d'un rebrot de l'epidèmia

Les autoritats de Wuhan han advertit la població que no abaixi la guàrdia, eviti sortir dels domicilis i mantingui les mesures de prevenció. El missatge és un avís perquè els residents no es confiïn quan la ciutat, focus del brot de covid-19, es prepara perquè s'aixequin les mesures de confinament el 8 d'abril.

Durant l'última setmana, els habitants de Wuhan han pogut gaudir d'una mica de llibertat després de més de dos mesos de confinament. Les mesures s'han relaxat i es permet, sota controls exhaustius, sortir al carrer a passejar o a comprar. La ciutat es prepara per a la tornada a la feina i la reobertura total de les comunicacions.

El missatge del cap del Partit Comunista a Wuhan, Wang Zhonglin, ha sigut contundent perquè avisa que hi ha el perill d'un rebrot de l'epidèmia si no es manté la vigilància. Sobretot ara que es permet l'arribada de viatgers a la ciutat.

A més, l'anunci s'ha fet la vigília del Qing Ming, la festa en què es recorda els difunts i que enguany té un significat especial per les víctimes del coronavirus, perquè la majoria no han pogut tenir un funeral. És un seriós avís perquè la gent no es reuneixi per plorar els morts.

La tradició d'anar als cementiris per netejar les tombes i portar-hi ofrenes no es podrà fer aquest 4 d'abril per evitar aglomeracions. El govern ha optat per un homenatge simbòlic per als 3.322 morts a causa del coronavirus, segons les xifres oficials. S'ha decretat fer dissabte a les deu del matí tres minuts de silenci a tot el país, mentre sonen les sirenes antiaèries i les del transport, inclosos trens i vaixells. Segons l'agència de notícies Xinhua, les sirenes “ploraran de pena” pels difunts i els màrtirs, en referència als metges que van lluitar contra el coronavirus.

La paralització del país passa factura a l'economia xinesa i el govern intenta impulsar l'activitat per recuperar la normalitat. El lema de "reprendre la feina, reprendre la producció" ha aparegut en pancartes, façanes i tanques, però aconseguir-ho no serà tan fàcil com voldria a Pequín.

Hi ha el temor que es produeixi una nova onada d'infeccions causada pels casos que venen de l'exterior, ara exclusivament ciutadans xinesos que tornen d'altres països perquè als estrangers se'ls ha prohibit l'entrada.

L'altre gran risc prové dels contagiats asimptomàtics, perquè hi ha el perill que puguin expandir la infecció.

El primer ministre Li Keqiang ha exigit públicament als governs locals que no amaguin els casos i informin de les dades reals. Unes declaracions que fan pensar que la informació no és transparent i en algunes províncies es poden estar maquillant dades per complir l'objectiu de reobrir fàbriques.

A la província de Henan, al centre del país, s'ha tornat a decretar una dràstica quarantena. Dimarts passat unes 600.000 persones, al comtat de Jia, van quedar confinades a casa i el transport interromput a causa d'un nou brot localitzat en un hospital. Sembla que el contagi provenia de personal mèdic que tornava de Wuhan i va donar positiu de covid-19 al cap de pocs dies.

L'administració també ha hagut de fer marxa enrere en algunes de les mesures anunciades per normalitzar la vida. Per exemple, l'obertura dels cinemes s'ha posposat i a Xangai han tornat a tancar les atraccions turístiques en interiors. A la província de Sichuan els bars, locals de concerts i karaokes s'han tornat a tancar després d'un breu parèntesi.

La Xina no ha començat a comptabilitzar a les seves estadístiques els casos asimptomàtics diagnosticats amb proves fins a l'1 d'abril, malgrat que l'OMS sempre ha recomanat que s'hi incloguin. De moment només informa dels casos nous i així assegura que a Wuhan hi ha 51 nous casos asimptomàtics i 705 sota observació.

Però no ha actualitzat les dades anteriors, que algunes fonts xifren en més de 43.000 infectats sense símptomes que s'haurien de sumar als més de 81.600 contagiats oficials.