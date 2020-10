La Xina, gairebé sense vacuna contra la grip per l’alta demanda

Llargues cues i preus pels núvols. Aconseguir una vacuna contra la grip a la Xina s’està convertint en una odissea. En algunes ciutats ja comença a haver-hi escassetat de dosis o directament no n'hi ha davant la gran allau de gent que ha sol·licitat vacunar-se aquest any. Tots per la mateixa raó: tenen por de confondre la grip amb el coronavirus i prefereixen curar-se en salut.

De fet, les mateixes autoritats sanitàries xineses van llançar una campanya a l'estiu per animar la gent a vacunar-se contra la grip, ja que un nombre elevat de casos d’aquesta patologia podria complicar la detecció dels malalts de coronavirus, a més de saturar el sistema sanitari. Però el que les autoritats no esperaven és que la seva crida tingués una resposta tan massiva. Milers de persones han acudit en pocs dies als centres de salut sol·licitant vacunar-se de la grip.

A la capital, Pequín, comença a haver-hi escassetat de la vacuna. En un hospital del districte de Dongzhimen només quedaven 180 dosis però més d’un miler de persones havien demanat vacunar-se. Altres centres sanitaris ja s’han quedat sense existències, com una clínica a Chaoyangmen, també a Pequín, que té una llista d’espera de 1.200 persones per rebre l’anhelada vacuna. El pitjor és que ni a les clíniques privades és possible trobar-la. I ja ni parlar-ne fora de la capital.

La falta d’existències ha disparat la venda online de la vacuna i, de retruc, el seu preu. Actualment una dosi s’està comercialitzant a 450 iuans, tres vegades el preu que té en un centre de salut públic. I, lògicament, també ha començat la revenda.

Weibo, la versió xinesa de Twitter, s’ha omplert aquests dies de comentaris de persones que exigeixen que es reguli aquest tipus de vacuna i demanen responsabilitats per la falta de previsió de la indústria farmacèutica. Altres posen en qüestió la fiabilitat d’una vacuna que en l’actualitat s’està comercialitzant per internet o al mercat de revendes.

Fins aquest any la població xinesa que es vacunava de la grip era francament una minoria. En algunes ocasions arribava només al 2% del total, un percentatge que contrasta amb el dels Estats Units, on la meitat de la població se sol vacunar contra aquesta malaltia. La irrupció del coronavirus, però, ha fet canviar el panorama al país asiàtic, encara que alguns han optat per desistir davant la impossibilitat de trobar la vacuna. “He decidit no vacunar-me. Em rentaré les mans i portaré mascareta. No hi ha raó per tenir por”, es conformava un home en declaracions al diari The Guardian.

Proves en humans

D’altra banda, la Xina continua la seva particular cursa per aconseguir una vacuna contra el coronavirus. El diari hongkonguès South China Morning Post informava aquest dimecres que fins a 180 directius de dues companyies xineses involucrades en el desenvolupament de possibles vacunes contra el covid-19 van provar els antígens abans que les autoritats autoritzessin les proves clíniques en humans, malgrat que els protocols farmacèutics considerin poc ètic que una empresa provi els seus medicaments en els seus treballadors.

El vicepresident del Grup Nacional de Biotecnologia de la Xina (CNBG, filial de la farmacèutica estatal Sinopharm), Zhang Yuntao, ha justificat la decisió de la següent manera: “Tenim molta confiança en les nostres vacunes. Estem a càrrec del seu desenvolupament i hem de predicar amb l’exemple. Per aquesta raó vam provar les vacunes en els nostres propis cossos”.

Les autoritats xineses asseguren que no han registrat cap contagi local de coronavirus en els últims 52 dies, però sí set casos importats.