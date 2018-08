La Xina impulsa la Revolució dels Vàters

Entrar en un lavabo públic a la capital xinesa ens pot fer viure una “experiència” difícil de qualificar, ja que molts lavabos són una simple sala amb una desena de plaques turques a terra sense cap mena de separació, o amb petits murs de mig metre d’alt entre ells. La intimitat no ha sigut una de les prioritats de la societat comunista.

Aquests excusats, fàcils de localitzar per la forta pudor, abunden als barris tradicionals de hutongs -carrers estrets- de Pequín que han sobreviscut a l’especulació urbanística. Però, encara que avancem cap a una versió més moderna que inclogui lavabo individual amb porta, el que sí que trobarem majoritàriament són plaques turques i no vàters. A dia d’avui, en la segona economia mundial, la majoria de lavabos públics, inclosos els que hi ha als restaurants, tenen placa turca. Fins i tot als centres comercials, si no són gaire moderns -per als estàndards xinesos uns set anys-, sobreviu la placa turca acompanyada d’uns quants lavabos amb tassa de vàter, degudament senyalitzada a la porta.

Aquesta “experiència” és el que el govern xinès vol canviar amb una campanya nacional que ha batejat amb l’inequívoc nom de la Revolució del Vàter. El govern s’ha proposat que anar al lavabo es converteixi en un acte íntim, relativament confortable i, sobretot, higiènic.

La campanya, iniciada el 2015 amb un ampli pressupost, tenia com a primer objectiu construir lavabos públics a les zones rurals on no n’hi havia i, sobretot, a les àrees turístiques, per millorar la imatge del país. Però el 2018, el president xinès, Xi Jinping, l’ha rellançat enfocant-la en la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans. Ha assegurat que la higiene dels banys és una pedra angular d’una societat civilitzada, i ha descrit la revolució com una “part concreta de l’avanç en la revitalització del nostre país”. El líder xinès ha adoptat un paper actiu en l’impuls de la modernització dels lavabos publicant articles a la premsa oficial i fent declaracions en les seves visites a zones rurals.

Segons les dades de l’Administració Nacional de Turisme, en els últims tres anys s’han construït o reformat 68.000 lavabos en zones turístiques a tot el país i es preveu instal·lar-ne 64.000 més entre el 2018 i el 2020. Tres quartes parts de la població xinesa té accés a vàters considerats acceptables, però uns 70 milions encara només poden usar instal·lacions compartides, segons les dades de l’OMS. El compromís amb la revolució dels lavabos ha portat la Xina ha rebatejar el dia Mundial del Vàter de les Nacions Unides (el 19 de novembre) com el “Dia Mundial del Vàter i el Dia de la Conscienciació de la Revolució dels Banys a la Xina”.

Revolució tecnològica

La Revolució del Vàter ha desenvolupat el seu propi canvi tecnològic. El govern ha impulsat la creació d’una aplicació que informa a través del mòbil del lavabo públic que l’usuari té més a prop en un radi de dos quilòmetres.

A començament d’any la base de dades incloïa 330.000 banys públics en 216 ciutats de 19 províncies. L’aplicació, anomenada City Toilets, es pot descarregar i també es pot consultar a través de la plataforma de Wechat, la xarxa social i de missatgeria més popular a la Xina. L’app permet valorar la neteja i el grau d’accessibilitat del lavabo públic.

En algunes ciutats també s’han començat a instal·lar màquines de reconeixement facial per dispensar paper de vàter. L’objectiu és evitar el malbaratament de paper, ja que una vegada ha reconegut l’usuari i li ha subministrat paper, no permet repetir l’acció fins passat un cert temps.

La campanya nacional per reformar els lavabos també ha tingut un vessant negatiu. El govern ha hagut de posar fre a una boja competició per fer lavabos de superluxe per atraure turisme i possiblement comissions. La carrera per la modernització ha portat a excessos i el director de l’Administració Nacional de Turisme de la Xina, Li Jinzao, ha cridat a l’ordre els governs locals.

Lavabos de luxe

Alguns lavabos entren en la categoria de bons serveis, com els que es poden trobar a la ciutat de Shenyang, al nord-est de la Xina. Són banys on es pot accedir a wifi i fins i tot recarregar el telèfon mòbil còmodament. Però altres serveis es poden qualificar directament de luxes asiàtics: es tracta de lavabos públics que tenen televisors de pantalla plana (per exemple, a la província de Qinghai, al centre del país) o sofisticades instal·lacions d’aire condicionat que dissipa la pudor.

Galledes d’escombraries amb sensors de moviment, dispensadors de begudes fredes i fins i tot microones són alguns dels complements que es poden trobar en alguns lavabos. A això cal afegir-hi les formes imaginatives que poden adoptar alguns vàters: des de marietes fins a castanyes gegants en alguns parcs de Pequín. També hi ha banys amb parets de vidre per gaudir de les vistes al parc natural del llac Shiyan, a Changsha. I fins i tot existeix un famós (i criticat) lavabo que és una reproducció del Parc Güell, a la ciutat de Chongqing.