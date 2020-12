La Xina maniobra per negar l’origen del virus a Wuhan

A la Xina és estrany el dia que les notícies no comencen amb el descobriment d’un nou lot de productes congelats que arriba de l’exterior i en què es localitzen restes de covid-19. També és estrany que en el recompte diari de casos -els pocs que hi ha- n’hi hagi algun de local: sempre (o gairebé) són importats, és a dir, de persones que tornen a territori xinès procedents de la resta de països del món. I no és casualitat. Des que el govern xinès ha donat per controlada la pandèmia -un èxit que no es cansa de repetir el president Xi Jinping-, el missatge que llança és clar: el perill és a l’exterior. En cap cas a l’interior de les fronteres del gegant asiàtic.

I, seguint aquesta tònica, hi ha un altre missatge que el règim intenta transmetre: Wuhan no va ser l’origen d’aquesta pandèmia que ha aturat el món. Fa temps que els mitjans de comunicació xinesos, tots dependents del govern, es fan ressò dels estudis que assenyalen la possibilitat que el virus circulés per altres llocs del món -els Estats Units, Itàlia o també Barcelona- abans que es detectés a Wuhan. Pequín busca a consciència qualsevol indici que demostri o, com a mínim, sembri dubtes sobre la tesi que apunta que la ciutat xinesa va ser l’origen de tot plegat. Aquests esforços són part d’un objectiu polític per intentar esborrar els errors comesos a l’inici de la crisi sanitària, quan des de les autoritats del país asiàtic es va voler ocultar l’epidèmia i es va silenciar aquells que aixecaven la veu, com el difunt metge Li Wenliang, que va advertir del brot d’una estranya i perillosa pneumònia a Wuhan.

D’exemples d’aquesta estratègia n’hi ha molts. Els mitjans de comunicació i les xarxes socials han informat i han debatut àmpliament un estudi nord-americà que veia indicis, en analitzar mostres de sang, que el virus circulava pels Estats Units abans del desembre del 2019. La mateixa atenció va tenir la recerca de l’Institut del Càncer de Milà que va descobrir anticossos contra el covid-19 en mostres de sang i teixits dels seus pacients. Els resultats podrien apuntar que el virus ja era present a Itàlia l’octubre del 2019. També Barcelona es va situar com a possible origen del contagi quan es va publicar que s’havia descobert rastres del virus en mostres d’aigües residuals del març del 2019.

A la Xina totes aquestes informacions s’han repetit una vegada i una altra, tot i que cap d’aquestes recerques ha estat considerada determinant per la comunitat internacional. En canvi, es desconeix si Pequín ha analitzat mostres de sang, teixits o aigües residuals dels mesos anteriors. El primer cas registrat és del 17 de novembre. L’epidèmia es va escampar al desembre però no es va informar de l’existència d’un nou coronavirus i de la transmissió entre persones fins al gener. No hi ha informació del que va passar en els mesos anteriors.

El món científic xinès i també els membres del govern defensen que Wuhan va ser el lloc on es va detectar el virus per primera vegada, però al·leguen que no es pot assegurar que s’originés en aquesta ciutat. Simplement, subratllen, es va detectar allà. Recentment, un estudi de l’Institut de Ciències Biològiques de Xangai comprava també aquesta teoria i apuntava al subcontinent indi com el lloc on s’hauria produït la primera transmissió humana del virus. I n’hi ha més. En declaracions a la premsa, la portaveu del ministeri d’Afers Estrangers, Hua Chunying, afirmava amb seguretat que l’epidèmia va sorgir en múltiples llocs, no només a Wuhan. I subratllava que verificar-ho és una tasca científica que s’ha d’emprendre globalment.

Equip internacional

Ara Pequín està negociant amb l’Organització Mundial de la Salut (OMS) l’entrada d’un equip internacional de deu especialistes a la Xina per estudiar sobre el terreny l’origen del virus i la manera com va tenir lloc el salt dels animals als humans. S’ha de veure què és el que realment podran investigar i quina llibertat els donarà el president Xi Jinping.

A principis d’any els científics de l’OMS que van anar a Wuhan ni tan sols van obtenir permís per visitar el mercat d’animals d’on va sorgir el primer brot. És difícil que, pràcticament un any més tard, es puguin trobar indicis. Per tant, el més probable és que l’OMS hagi de treballar sobre l’estudi preliminar fet per experts exclusivament xinesos.

De zona zero a gran reclam turístic

Igual com a la resta de la Xina, la vida ha tornat a una certa normalitat a Wuhan. Els carrers tornen a estar vius i l’ús de la mascareta ja no és generalment obligatori. Tant és així que a principis de mes el govern de la ciutat va llançar una potent campanya publicitària per netejar la imatge de la localitat i potenciar l’arribada de turistes. En un vídeo promocional es repetia un eslogan: “Tornem-nos a reunir a Wuhan”.