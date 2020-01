La Xina mobilitza l'exèrcit per frenar l'epidèmia

El confinament d'uns 40 milions d'habitants i l'evident risc que l'epidèmia provocada per un coronavirus es continuï propagant està fent que les celebracions de l'any nou a la Xina siguin especialment tristes. L'any de la rata fa la seva entrada amb 13 ciutats aïllades a la província de Hubei, al centre de la Xina. Els hospitals de la ciutat de Wuhan, la capital de la província i focus d'origen de l'epidèmia, estan desbordats davant l'augment de pacients i han fet una crida pública per demanar més mitjans. El govern ha anunciat que mobilitzarà metges militars per ajudar el personal sanitari civil i que construirà en només deu dies un nou hospital amb un miler de llits en aquesta ciutat. Les excavadores ja hi han començat a treballar.

Mentrestant la xifra d'afectats pel brot continua augmentant. Aquest dissabte al matí ja eren 41 morts i 1.200 casos diagnosticats a la Xina. Més de 177 pacients estan en estat greu. La televisió pública xinesa mostrava divendres imatges d'hospitals amb instal·lacions modernes i personal sanitari degudament protegit amb vestits especials, però a les xarxes socials circulen vídeos de centres plens amb gent amuntegada, asseguda pels passadissos esperant ser atesa, i fins i tot pacients en lliteres a terra.

La recomanació feta per les autoritats que tothom que tingués símptomes de la malaltia anés a un hospital ha desbordat els serveis sanitaris. A més, l'acumulació de pacients sense classificar augmenta el risc de possibles contagis. El material de protecció, com ara màscares i vestits, comencen a ser escàs, així com els kits de proves per comprovar si un pacient té el coronavirus. Almenys vuit hospitals públics han demanat ajuda i donacions, però el tancament de la majoria de fàbriques per les festes d'any nou en dificulta el subministrament.

A més del suport militar amb un contingent de 40 metges, la Comissió Nacional de Salut ha enviat a Wuhan especialistes mèdics d'altres centres perquè ajudin en la lluita contra el coronavirus. El nou hospital amb mil llits també s'ha començat a edificar als afores de Wuhan. Es construirà prefabricat en un temps rècord de deu dies. Es calcula que estarà operatiu el 3 de febrer. La iniciativa s'assembla a la que es va adoptar durant la crisi del SARS el 2003, quan es va construir l'hospital de Xiaotangshang, al nord de Pequín, que va atendre uns 700 pacients de tota la Xina. En aquella ocasió es van mobilitzar 7.000 treballadors i es va construir en una setmana.

651x366 Treballadors conduint excavadores al lloc de construcció d'un hospital de camp a Wuhan. Els constructors tenen previst acabar l'hospital, de 1.000 llits, el 3 de febrer / CHINA OUT / GETTY Treballadors conduint excavadores al lloc de construcció d'un hospital de camp a Wuhan. Els constructors tenen previst acabar l'hospital, de 1.000 llits, el 3 de febrer / CHINA OUT / GETTY

La majoria de les defuncions per l'actual epidèmia s'han produït a la província de Hubei, però aquest divendres s'han confirmat les primeres morts a la província de Hebei, situada al nord del país, prop de Pequín, i a la de Heilongjiang, fronterera amb Rússia.

Les dràstiques restriccions d'aquesta setmana arriben tard. Els desplaçaments per celebrar l'Any Nou Xinès es va iniciar a finals de desembre, encara que aquesta setmana s'ha registrat el pic més alt. I abans de dijous, quan es va declarar l'aïllament de Wuhan, ja hi havia molta gent que havia marxat de la ciutat i en l'actualitat són possibles transmissors de la malaltia. És per això que les autoritats sanitàries han demanat que tothom que hagi visitat Wuhan s'estigui 14 dies a casa en quarantena, el temps d'incubació del virus. A Pequín, les comunitats de veïns han començat a preguntar als residents on han viatjat o pensen viatjar per fer el seguiment.

Les recomanacions d'evitar les aglomeracions i els llocs concorreguts han eliminat les festes per l'any nou i a Pequín molta gent ha optat per substituir el tradicional sopar en un restaurant per reunions familiars limitades.

Els milers de turistes xinesos que han viatjat a la capital per aquestes dates no podran visitar ni la Ciutat Prohibida, ni el Temple del Cel, ni anar a algunes seccions de la Gran Muralla. També s'ha tancat el Temple dels Lames, on els pequinesos cada any fan cua des de la matinada del primer dia de l'any per pregar pels avantpassats. I tampoc serà possible gaudir d'una de les activitats més esperades per les famílies: la fira d'any nou del Parc de la Terra, on desenes de milers de persones acostumen a gaudir d'actuacions, tómboles, jocs per a nens i llocs de venda de menjar. Es diu que el signe de la rata augura un nou començament, el que més necessita la Xina en aquests moments.