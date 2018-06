La Xina té ara problemes de natalitat després de dècades de limitar-la

El govern de la Xina es planteja eliminar l’estricte control que ha mantingut sobre la natalitat de la seva població durant dècades. Fa tres anys ja va posar en quarantena la seva controvertida política del fill únic, i va permetre que les famílies poguessin tenir fins a dos fills davant la disminució i envelliment de la població xinesa. La reforma aprovada el 2015, però, no ha donat els resultats esperats i el nombre de naixements no es recupera, fins al punt que això podria comprometre el desenvolupament del país.

L’any passat la natalitat a la Xina va caure un 3,5% respecte a l’any anterior, segons l’Oficina Nacional d’Estadístiques. Només es van registrar 17,2 milions de naixements a tot el país. La relaxació de la política de natalitat va tenir un efecte positiu durant el primer any que va estar en vigor: van augmentar els naixements. Sembla que les parelles que volien tenir un segon fill es van apressar a aconseguir-ho. Passat l’efecte del boom, s’imposa la realitat: la natalitat en el conjunt del país baixa.

L’administració està preocupada, ja que segons les seves projeccions el 2030 una quarta part de la població xinesa tindrà 60 anys o més, un 13% més que el 2010. L’envelliment de la població provocarà més despesa en sanitat i necessitat de nous serveis per atendre la gent gran, en un país que té pendent desenvolupar una seguretat social eficaç. A més, la mà d’obra es reduirà i això posa en perill els plans de creixement i l’objectiu de Xi Jinping de convertir la Xina en un país desenvolupat el 2035.

El Consell d’Estat ha encarregat un estudi per valorar els avantatges i inconvenients de posar fi a les polítiques de planificació familiar vigents al país des de finals dels anys 70. Els resultats es coneixeran després de l’estiu, i a la tardor s’adoptarà una decisió. La derogació de l’anomenada política del fill únic entraria en vigor a partir del 2019. Això vol dir que si es compleixen les expectatives els xinesos tindran llibertat per triar el nombre de fills que volen tenir a partir de l’any que ve.

El govern ha de valorar els problemes de sostenibilitat demogràfica i l’envelliment de la població, i també altres factors com la imatge internacional. La derogació d’aquesta política desactivaria les crítiques contra el govern per la vulneració de drets fonamentals.

Segons informen els mitjans locals, el govern aboliria la política del fill únic i la reemplaçaria per una altra amb un nom ben rebuscat: una política de la fertilitat independent, un eufemisme que equival a dir que el nombre de fills de cada parella serà una decisió privada.

Els inconvenients actuals

Però la població, sotmesa durant gairebé quatre dècades a un estricte control de la natalitat, sembla que s’hi ha acostumat. Ja no té por a les sancions, sinó que ells mateixos ja no volen tenir més d’un fill. L’alt cost de la vida, la dificultat per trobar habitatge, el preu de l’educació i les llargues jornades de treball desincentiven la natalitat. Criar un nen o una nena requereix esforços i una competició constant per donar-li el millor. Segons diferents enquestes, la majoria de parelles joves asseguren que no es poden permetre un segon fill. Diverses fonts adverteixen que si es vol incentivar la natalitat, a més d’eliminar les restriccions s’hauran d’implementar polítiques actives. Inversió en guarderies, programes de conciliació familiar i ajudes econòmiques són alguns dels punts necessaris.

La Xina era el país més poblat del món el 1978, quan el govern del Partit Comunista va implantar una política radical de control de la natalitat. A les zones urbanes només es permetia tenir un fill per parella, però s’acceptaven excepcions al camp i amb les minories ètniques.

La mesura va significar una ruptura total amb la tradició confuciana de la societat xinesa, en què la família era extensa i els fills representaven la continuïtat familiar, a més de garantir que cuidarien dels pares quan fossin grans.

El control de la natalitat es va aplicar d’una manera estricta i inhumana: avortaments forçosos -fins i tot en avançat estat de gestació-, esterilitzacions i imposició d’elevades multes. També va generar el que es coneix com a “fills a l’ombra”, és a dir, nens nascuts il·legalment que mai van ser registrats i per tant no tenien drets bàsics com la sanitat, l’educació o l’habitatge.

La preferència tradicional de l’home sobre la dona va provocar un feminicidi. Es va afavorir l’avortament de milions de dones que havien de tenir una filla, cosa que va acabar creant un greu desequilibri social, i ara la Xina té 106 homes per cada 100 dones. Actualment al país hi ha 30 milions més d’homes que de dones.