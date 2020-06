La Xina posa en quarantena 400.000 persones en una localitat prop de Pequín

Les autoritats sanitàries xineses han confinat unes 400.000 persones del comtat d'Anxin, a uns 140 kilòmetres al sud de Pequín i dins de la província de Hebei, que envolta la capital, després de detectar-hi un petit brot de covid-19 vinculat al brot del mercat de Xinfadi, el mercat majorista que va forçar fa dues setmanes el confinament de diversos barris de la capital xinesa.

Tot i que només s'hi han registrat 13 casos, la Xina ha posat en marxa a la zona mesures draconianes de confinament i tancament per evitar que els contagis generin una segona onada de la pandèmia al país, tal com va fer ja amb el brot de fa dues setmanes a Pequín, segons informa el diari South China Morning Post.

Els 400.000 residents del comtat d'Anxin tenen prohibit sortir de casa tret que sigui per una emergència mèdica o per prestar serveis essencials relacionats amb la pandèmia, i cada família ha d'assignar a una sola persona la tasca de sortir un cop a la setmana a fer les compres necessàries. En aquestes sortides s'ha de dur el carnet d'identitat i caldrà prendre la temperatura a l'entrada de molts edificis. Des que es van anunciar aquestes mesures diumenge no es permet a cap vehicle o persona entrar dins del comtat.

"Cada poble, veïnat i edifici ha de mobilitzar els seus membres del partit [Comunista], voluntaris i personal per lluitar" contra la propagació del brot, deia el comunicat de les autoritats locals sobre el confinament, que demanava als residents "vigilar-se" els uns als altres i advertia que els que incomplissin les normes s'enfronten a "mesures severes" de sanció.