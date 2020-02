La Xina fa marxa enrere i no aixecarà la quarantena a Wuhan pel coronavirus

La cuitat de Wuhan, epicentre del brot de coronavirus que manté el món en alerta, continuarà totalment confinada i en quarantena, com des de fa més d'un mes. Les autoritats xineses han rectificat: en un primer moment van dir que rebaixarien la quarantena d'aquesta ciutat, d'11 milions d'habitants, però aquest dilluns han fet marxa enrere.

En la primera informació difosa a les xarxes socials Sina Weibo deia que es rebaixaria la quarantena als residents que no estiguessin en aïllament o en observació mèdica. Fins i tot es volia permetre sortir a altres ciutats per assumptes urgents. Però aquest primer comunicat –que suposadament va ser escrit per treballadors del centre de control sense supervisió dels superiors– es va fer sense l'aprovació de l'oficina encarregada del control de l'epidèmia. Una estona després, una segona informació apuntava que la primera quedava invalidada, sense cap més explicació.

Ara, doncs, només els vehicles d'emergència tenen permesa l'entrada i sortida de Wuhan des del 23 de gener, quan la ciutat, d'onze milions d'habitants, va quedar totalment aïllada.

Mentrestant, el coronavirus continua creixent a la Xina, on hi ha la immensa majoria de casos i de morts, especialment a la província de Hubei, de la qual Wuhan és la capital. Segons l'últim balanç publicat per les autoritats xineses, al país ja hi ha 2.592 morts pel Covid-19 entre els 77.150 infectats diagnosticats . Encara que altres països tenen casos de la malaltia, la Xina continua acaparant el 99% dels infectats.

El diumenge es van registrar més morts que a la jornada anterior i la situació a la província de Hubei continua sent greu. Durant les últimes 24 hores s'han confirmat a tota la Xina 409 nous infectats, 398 a Hubei. Això últim és una bona notícia: segons les autoritats oficials, el nombre de nous contagiats va disminuint a mesura que passa el temps. A més, han mort 150 persones i només una d'aquestes fora de la província centre-oriental, a l'illa de Hainan.

Diumenge, el president xinès, Xi Jinping, va assegurar que l'epidèmia del nou coronavirus és la crisi de salut més greu que ha viscut el país des de la fundació de la República Popular, el 1949. "És la que s'escampa més ràpid, amb més infectats, i ha sigut la més difícil de prevenir i controlar", va dir. El mandatari va insistir que cal continuar treballant "sense descans" en la prevenció i el control del virus, i també per reprendre el treball i la producció al país com més aviat millor.

231 nous casos a Corea del Sud

A part d'Itàlia i l'Iran, l'altre gran focus on la malaltia s'ha anat escampant aquests últims dies és Corea del Sud. Al país asiàtic ja hi han mort 7 persones a causa de la malaltia i les autoritats han informat aquest dilluns de 231 nous casos. Els infectats augmenten, doncs, a 833, el número més elevat d'un país fora de la Xina.

Moon Jae-in, el president del país, ha dit que "el problema del Covid-19 ha arribat a un punt d'inflexió", i diumenge va demanar als governs locals que no dubtin a aplicar mesures "de contundència sense precedents".

Tercera mort al 'Diamond Princess'

Mentrestant, aquest dilluns el Japó ha anunciat la tercera mort al creuer Diamond Princess, en quarantena a la ciutat japonesa de Yokohama. Un home de 80 anys que patia de pneumònia, segons el ministeri de Salut nipó, se suma als altres dos morts, també octogenaris. Tots formaven part dels més de 3.700 passatgers del vaixell.