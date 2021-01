La Xina registra la primera mort per covid-19 en vuit mesos

El 17 de maig s'havia anunciat la darrera mort per coronavirus a la Xina. Vuit mesos més tard, just el dia que la missió de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) arriba a Wuhan per estudiar l’origen del virus, Pequín ha fet oficial una nova defunció. El gegant asiàtic està patint el pitjor rebrot dels darrers cinc mesos, mentre es prepara per a les vacances de l’any nou lunar.

Les mesures de limitació de mobilitat, confinament i rastreig havien sigut efectives per deixar la Xina gairebé lliure de coronavirus des de la primavera passada, però s’enfronta ara a un nou augment de contagis, que es concentra a la província nord-oriental de Hebei, molt propera a Pequín, on s’ha detectat avui la primera mort per coronavirus en vuit mesos. Amb aquesta, la xifra oficial a la Xina continental se situa en un total de 4.635 defuncions.

Pequín haurà de lidiar amb pics de casos a diverses regions del país, com a Heilongjiang, on ahir es van confirmar 16 contagis locals. En les darreres 24 hores, el país ha detectat 138 nous infectats de coronavirus, la dada més alta des del març, i ja compta amb 885 casos actius. Per respondre al rebrot, el país va anunciar la setmana passada un nou confinament domiciliari i la prohibició d’activitats no essencials a la zona afectada.

L’OMS aterra a Wuhan per buscar l’origen de la pandèmia

La missió de científics de l’OMS s’ha trobat amb problemes per entrar a la Xina. El país ha vetat a Singapur l’entrada a dos membres de l’equip després que donessin positiu en anticossos de covid-19. La resta de membres han aterrat a Wuhan, on ja han començat una quarantena de dues setmanes abans de començar la investigació.

La seva arribada s’ha retransmès en directe pel canal de televisió estatal CGTN, enmig de la polèmica causada a Pequín per les declaracions del director general de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que va dir que estava “molt decebut” amb les traves que havia posat el país a la missió. Aquesta investigació està considerada “prioritària” per l’OMS i està formada per científics d’organitzacions internacionals dels Estats Units, el Japó, Rússia, el Regne Unit, els Països Baixos, Dinamarca, Austràlia, Vietnam, Alemanya i Qatar.

Tot i que des d’un inici va ser àmpliament acceptada la teoria que el virus es va propagar al mercat de Wuhan, les darreres setmanes Pequín ha fet esforços per canviar aquest relat. La premsa oficial assegura que el brot podria tenir origen en aliments congelats provinents d’altres països. La missió de l’OMS busca esclarir com va començar la pandèmia i, tot i les traves inicials, l’agència estatal Xinhua ha dit avui que el país està disposat a col·laborar: “La Xina dona suport a una investigació científica basada en els fets”.