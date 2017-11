La Xina rep el president nord-americà amb tots els honors

Els líders de les dues primeres potències mundials, Donald Trump i Xi Jinping, es dediquen a fons en els rituals de la diplomàcia per mostrar bona sintonia i rebaixar les diferències que els separen, que no són poques, en temes com l' amenaça nuclear nord-coreana o el desequilibri de les relacions comercials entre els dos països.

El govern xinès ha preparat amb gran cura la primera visita de Donald Trump, que ha qualificat com a "més que una visita d'estat". Una banda militar, nens agitant banderes i una catifa vermella van donar la benvinguda a Donald i Melania Trump a l'aeroport de Pequín, una imatge que contrasta amb la d'Obama, el 2016, que es va veure obligat a sortir de l'avió per una porta inferior i es va impedir que la premsa l’acompanyés.

Xi Jinping ha tancat aquest dimecres al públic la Ciutat Prohibida per ensenyar-l'hi personalment a Trump. Les dues parelles presidencials han passejat pel Palau Imperial, han assistit a una cerimònia del te i a una representació d'òpera xinesa. A la nit els esperava un gran banquet per mostrar les delícies de la cuina xinesa.

540x306 El president nord-americà, durant la representació d'òpera xinesa. JONATHAN ERNST / REUTERS El president nord-americà, durant la representació d'òpera xinesa. JONATHAN ERNST / REUTERS

La jornada ha estat dedicada a teixir relacions personals i escenificar l'entesa entre els dos líders, que no va impedir que se signessin els primers acords comercials per valor de 9.000 milions de dòlars en sectors que abasten la biotecnologia, l'aviació i la intel·ligència artificial.

Dijous és el dia de les negociacions. Els dos presidents mantindran reunions de treball i l'agenda està plena de temes espinosos, com el desequilibri de les balances comercials, els problemes de les empreses estrangeres per entrar al mercat xinès o l'expansió del gegant asiàtic al mar del Sud de la Xina. Per a Trump la Xina és l'escala més difícil dels seus dotze dies de gira asiàtica.

El president nord-americà intenta aconseguir un front unit contra Corea del Nord i ha tornat a demanar la col·laboració explícitament de Pequín i Moscou perquè apliquin les resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU i suspenguin les relacions comercials amb Pyongyang.

Trump arriba a la Xina després de practicar una mica l'art de la diplomàcia, del qual és tan refractari. Ha deixat enrere el to bel·licista amb què va arribar a la Casa Blanca, acusant la Xina de tots els mals de l'economia nord-americana. Després del viatge de Xi Jinping als Estats Units, les relacions s'han reconduït i sembla que hi ha certa química entre els dos presidents, que es reconeixen com a líders forts i nacionalistes.

Trump ha rebaixat el to de les acusacions que Pequín, el principal aliat de Corea del Nord, que no col·labora per controlar Kim Jong-un. Durant la seva gira asiàtica ha reconegut que Pequín està pressionant Pyongyang. Des de la Xina també s'ha fet un gest i la portaveu d'Afers Estrangers, Hua Chunying, ha assegurat aquest dimecres que investigarà si el seu país ha violat les resolucions de l'ONU i si hi ha empreses xineses que mantenen relacions comercials amb Pyongyang.

Encara que Twiter està prohibit a la Xina, Trump ja ha aconseguit saltar-se la Gran Muralla d'internet, o sigui, l'eficaç censura xinesa. A través d'un tuit, ha donat les gràcies per "una tarda i una nit inoblidables a la Ciutat Prohibida de Pequín".