Baixen els casos del Covid-19 després que la Xina torni a l'antic criteri de diagnòstic

La Xina mostra optimisme davant la caiguda oficial de morts i nous contagis pel Covid-19, un fet que podria indicar que la propagació de l'epidèmia comença a frenar-se. Però per aconseguir donar aquesta bona notícia l'administració xinesa ha hagut de recuperar un altre cop els criteris originals per comptabilitzar les noves infeccions, cosa que ha afegit més confusió a l'evolució de la malaltia. Les dades subministrades per la Comissió Nacional de Salut aquest dijous mostraven un baix nombre de nous contagis en un dia, 394 en tot el país, molt inferior als 2.000 que es registraven en setmanes anteriors. En total, hi ha registrats 74.576 positius i 2.118 morts.

La raó és que s'ha tornat a corregir el mètode per comptabilitzar els nous casos a la província de Hubei, focus de l'epidèmia, per tornar a excloure els que no donin positiu en proves analítiques, que triguen dies a oferir resultats. Es tornen a definir com a “sospitosos” els diagnòstics clínics basats en els símptomes i els resultats de les tomografies dels pulmons.

Darrere d'aquests canvis de criteris hi pot haver la voluntat d'anar forçant el retorn a la feina per reprendre l'activitat econòmica en regions on hi ha pocs malalts. Almenys dos terços dels 300 milions de treballadors que són immigrants de zones rurals a les ciutats encara no havien tornat aquest últim cap de setmana.

Una malaltia convencional

Des de la televisió pública, el president de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de la Xina, Wang Chen, ha advertit que és possible que el Covid-19 no desaparegui, com ho va fer el coronavirus de la SARS, i es converteixi en una malaltia que coexisteixi amb els humans, com ho és la grip convencional. Per la seva part, el president Xi Jinping ha demanat públicament “cuidar i protegir” el personal sanitari.

Des de l'onada de crítiques per la mort del jove metge Li Wenliang, que va ser reprimit a l'alertar de l'epidèmia a Wuhan, i de les denúncies per les condicions precàries en què treballen els metges, Xi insisteix en destacar la feina d'aquests professionals. Els governs locals han començat a oferir ajudes per als metges que lluiten contra el coronavirus donant assistència gratuïta per a familiars dependents i tiquets per al menjar. A la província de Hubei, a més, es donaran punts extra als fills perquè puguin accedir a beques per a l'educació.

Malgrat el reconeixement públic de la tasca del personal sanitari i dels innombrables reportatges que es repeteixen a la televisió estatal destacant-ne l'heroïsme, les crítiques contra la propaganda persisteixen a les xarxes socials.

15 nursing staff from #Gansu State Maternal and Child Health Hospital, shaved their heads before heading to #Hubei. #coronavirus - #COVID19 pic.twitter.com/pdjgXC7Lxf — Joe Black (@JoeB14ck) February 18, 2020

Per exemple, han causat indignació els vídeos d'unes infermeres de la província de Gansu que ploraven mentre eren rapades abans de sortir cap a la ciutat de Wuhan. En els últims dies s'ha estès la informació que els cabells poden ser un factor de risc per al contagi. A la televisió es presentaven com a dones sacrificades, mentre que a internet es qüestiona la propaganda utilitzant la imatge d'abnegació de la dona. Especialment amb motiu d'una foto de grup que mostra totes les infermeres amb l'uniforme, rapades i amb la màscara bàsica, mentre que l'únic home no està rapat i porta una màscara de més bona qualitat.

Defectes als hospitals

També han triomfat les imatges dels dos nous hospitals, construïts en menys de quinze dies, que presenten sostres amb goteres i força desperfectes després d'una tempesta. I es van fent públiques queixes per l'excés de zel de la policia a la província de Hubei.

El control sobre la xarxa augmenta i milers de comptes de WeChat han estat bloquejats per haver compartit continguts crítics. En els últims dies els programes VPN, indispensables a la Xina per saltar-se la censura, han començat a fallar.

Pequín també ha expulsat tres periodistes del Wall Street Journal en represàlia per un article d'opinió titulat La Xina és el veritable malalt de l'Àsia. Cap dels periodistes havien participat en la redacció de l'article.

Sospita en una secta sud-coreana

Fora de la Xina, l'atenció se centra en el creuer Diamond Princess, d'on han mort dos passatgers de nacionalitat nipona, de 87 i 84 anys, que patien altres greus patologies i havien estat traslladats a un hospital dies abans. El creuer continua immobilitzat en quarantena al port japonès de Yokohama, convertit en el principal focus d'infectats amb 620 passatgers malalts de coronavirus dels 3.700 que viatjaven a bord; de fet, només al vaixell hi ha la meitat dels positius registrats fora de la Xina continental.

La gestió de la quarantena del vaixell ha estat criticada i la premsa japonesa comença a especular sobre si el coronavirus pot afectar la celebració dels Jocs Olímpics aquest estiu, després que el país ja ha suspès la salutació de l'emperador amb motiu del seu aniversari.

Corea del Sud també ha registrat el primer mort pel Covid-19 i n'ha diagnosticat 104 casos positius. La majoria són membres d'una secta religiosa de la ciutat de Daegu, de 2,5 milions d'habitants. L'alcalde ha demanat als veïns que s'aïllin i no surtin de casa per prevenció.