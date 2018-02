Xipre escull el president que ha de pilotar el post-rescat

Xipre celebra celebra aquest diumenge la segona volta de les eleccions presidencials, en les que l'actual cap d'estat, el conservador Nikos Anastassiadis , s'enfrontarà al candidat de l'esquerra, Stavros Malás. En contra del que indicaven els sondejos abans de la primera volta, que donaven a Anastasiadis com segur vencedor, ara es denota un resultat incert.



Si bé el president en funcions va guanyar la primera ronda, celebrada la setmana passada, amb una mica més del 35%, la seva victòria va ser menys clara del que s'esperava i el seu avantatge enfront de Malás, que va treure un 30%, menys pronunciada del previst.



Malás, un genetista que segueix treballant en la seva professió, s'enfronta per segona vegada a Anastasiadis, contra qui va perdre el 2013. Encara que és independent, acudeix amb el suport del partit AKEL, una formació d'origen comunista i de tendència més aviat socialdemòcrata.



La principal incògnita serà el comportament dels indecisos i dels electors que en primera volta van votar pel candidat centrista Nikos Papadópulos, qui amb una mica més del 25% va quedar en tercera posició. Papadópulos no només comptava amb el suport del seu partit de centredreta DIKO sinó d'altres forces de centre i dels ecologistes. Tots aquests partits han optat per no pronunciar-se a favor de cap dels dos candidats.



Un dels principals arguments que aquests partits van esgrimir en contra d'una recomanació concreta va ser que tant Anastassiadis com Malás persegueixen una línia similar a l'anomenada qüestió xipriota.



Encara que en el debat final celebrat dimecres els dos aspirants van començar una forta disputa entorn de la manera en què es van portar les negociacions per a la reunificació de l'illa -van fracassar l'estiu passat per enèsima vegada-, els seus objectius són els mateixos.



Tots dos defensen la creació d'una federació bizonal i bicomunal i, per tant, són partidaris d'una solució de consens amb els turcoxipriotes.

En el seu programa de campanya Anastassiadis ha recalcat que sota el seu mandat Xipre va tancar amb èxit el rescat del 2013 i va tornar al camí del creixement econòmic, amb un increment del PIB del 3,9% el 2017, el més alt a la Unió Europea.



Malás, per la seva banda, li ha retret que durant el seu govern han augmentat les desigualtats socials i li ha recordat que la cartera morosa dels bancs segueix sent extremadament elevada, tot i el rescat.