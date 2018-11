Junqueras evita valorar l’exili de Puigdemont, però afirma que ell sempre ha volgut "estar a prop" del poble

El corresponsal a Madrid del diari nord-americà 'The New York Times' ha entrevistat a l'exvicepresident del govern i líder d'ERC, Oriol Jonqueres, i l'exconseller d'Exteriors, Raül Romeva, a la presó de Lledoners, per tal d'explicar als seus lectors el moment actual del conflicte entre Catalunya i l'estat espanyol. "Els exlíders de Catalunya, entre reixes, romanen compromesos amb la causa separatista", titula el rotatiu, en una peça sobre el judici als líders catalans empresonats i les posicions encara enfrontades dels governs català i espanyol.

Junqueras i Romeva neguen "haver fet res malament" i diuen que segueixen "compromesos amb convertir Catalunya en una república independent". El corresponsal del 'The New York Times' assenyala també el "distanciament" entre Junqueres i l'expresident català Carles Puigdemont. En aquest sentit, sobre la decisió de Puigdemont d'exiliar-se i "reconstruir un partit de línia dura separatista des de Brussel·les, Junqueras anota: "No estic interessat en avaluar les accions d'altres líders" però remarca que ell sempre ha volgut estar "al costat del poble".

"Depèn de a qui li preguntis, Oriol Junqueras és o bé un líder català rebel que va tractar de fer implosionar Espanya o bé un polític electe que ha passat injustament l'últim any a presó", arrenca l'article, que en diverses ocasions planteja d'aquesta manera les dues visions oposades sobre el conflicte. La peça explica els càrrecs als que s'enfronten els presos polítics i assegura que el seu destí "molt probablement influenciarà el conflicte polític més ampli per l'estatus de la regió, que té la seva pròpia cultura i llengua i una història sovint definida per la seva lluita contra el poder central de Madrid". El corresponsal Raphael Minder explica com Junqueras i Romeva "compartien un telèfon" per respondre les seves preguntes des de "darrera del vidre de la cabina de visites" de Lledoners.

A més dels processos per secessió i malversació oberts contra els líders catalans i les diferents visions que se'n té des d'un bàndol i altre, l'article explica també els canvis polítics dels últims mesos amb l'arribada de Quim Torra al govern català i Pedro Sánchez al govern espanyol, que va impulsar de nou el diàleg. "Però en els mesos passats, Sanchez i Torra han posat a prova els límits de la seva fràgil aliança parlamentària sense fer cap progrés significatiu en la qüestió catalana. Torra recentment ha respost als càrrecs per rebel·lió presentats contra Junqueras i altres dirigents advertint que els diputats catalans prendrien represàlies bloquejant el proper pressupost de Sánchez al Parlament", diu l'article.

El corresponsal nord-americà també apunta que el judici contra els líders catalans "serà una prova significativa per a l'estament judicial espanyol, que està sota pressió per part dels partidaris de la línia dura perquè demani sentències dures de presó que puguin servir de precedent per qualsevol altre grup que busqui separar-se d'Espanya en el futur. Els separatistes catalans, per altra banda, estan advertint que podria ser un judici que provi la profunda politització dels jutges espanyols", afegeix. De fet, Romeva conclou que que l’empresonament de líders independentistes demostra "la fallida de l’Estat" i considera que "aquells que no creien que l'estat espanyol té un problema estructural", la "llarga" situació de presó preventiva els hauria de fer canviar d'opinió.