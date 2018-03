Zuckerberg sí que compareixerà davant el Congrés dels Estats Units

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, compareixerà davant del Congrés dels Estats Units per donar explicacions sobre l’escàndol de Cambridge Analytica, en què es van filtrar les dades de fins a 50 milions d’usuaris a una empresa vinculada a la campanya electoral de l’actual president, Donald Trump.

Diverses fonts apuntaven aquest dimecres que el jove empresari, de 33 anys, ha decidit acceptar una de les nombroses peticions de compareixença que li han plogut per aquest cas, tant des del Senat com des de la Cambra de Representants nord-americana, tot i que des de Facebook no es va fer cap comunicat oficial.

Segueix la caiguda a la borsa

El que sí que es va confirmar va ser el seu rebuig a acceptar la invitació que també li havia fet el Parlament britànic pel mateix motiu. Tot i així, Zuckerberg es va disculpar davant els ciutadans britànics per aquest cas, en què presumptament hi hauria hagut també filtració de dades britàniques perquè fossin utilitzades en la campanya en favor del Brexit al referèndum del 2016, a través d’un anunci publicat diumenge a diversos mitjans de comunicació britànics, en el qual reconeixia l'obligació de la seva companyia de protegir les dades dels usuaris. La primera reacció de Zuckerberg a l’escàndol, de fet, va ser un post al seu mur de Facebook on admetia “errors” en el seu acord de col·laboració amb Cambridge Analytica l’any 2013.

D’acord amb el 'New York Times' i el 'Guardian', que van revelar la filtració, l’empresa d’anàlisi de dades Cambridge Analytica va utilitzar les dades filtrades d’usuaris per desenvolupar un programa informàtic destinat a predir les decisions dels votants per poder-hi influir. Les accions de Facebook han caigut gairebé un 18% des del 16 de març, quan va esclatar l’escàndol. El sector de la tecnologia, de fet, ha baixat un 5,2% aquest mes, el pitjor des de l’abril del 2016.