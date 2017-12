Les 'abuelas' troben la néta 126

Es diu Adriana i té 40 anys però acaba de néixer amb la nova identitat de la néta número 126. Les Abuelas de la Plaza de Mayo de l'Argentina han anunciat que han trobat un altre del mig miler de nens robats durant la dictadura que va reprimir i assassinar els dissidents durant el 1976 i el 1983. Adriana és la 126 que s'ha localitzat gràcies al banc d'ADN públic que les administracions han posat a disposició de les famílies dels desapareguts per facilitar les investigacions i les retrobades.



L'ONG que des de fa quatre dècades busca els seus néts, fills de desapareguts que van ser apartats dels pares biològics per l'última dictadura i lliurats a famílies properes al règim, ha celebrat la nova identificació. En paraules de la presidenta de l'entitat, la incombustible Estela de Carlotto, Adriana Garnier Ortolani és una "revolucionària" plena de "valentia". Com a tants d'altres casos, va ser la pròpia dona que va començar a sospitar que la família que l'havia criat no era la seva biològica un cop els que havia considerat els seus pares van morir.

"Estava sola -ha afirmat Adriana, de professió advocada- Però ara he trobat una família molt gran i sana". La dona ha comparegut davant dels mitjans de comunicació que segueixen cadascuna de les noves identificacions dels nets i s'ha mostrat emocionada, al costat de la seva tia, que no donava crèdit a poder abraçar-la. "Estic feliç. Estic plena. No solament és una fitxa, es va armar tot el trencaclosques, amb una família més gran i bonica. Se m'ha completat la vida", ha dit.

Cadena perpètua per als pilots dels 'avions de la mort'



L'anterior troballa d'una descendent d'activistes desapareguts ocórrer a l'octubre passat, i es va tractar d'una altra dona, que va voler preservar el seu anonimat, filla d'una militant peronista segrestada el 1977 amb 24 anys.



Les Àvies de Plaça de Maig han centrat els seus esforços des de fa 40 anys a restituir la identitat del total de 500 nens que es calcula van ser apropiats pel règim militar.