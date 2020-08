Un avió amb gairebé 200 passatgers s'estavella en aterrar en un aeroport a l'Índia

Un avió de la companyia Air India Express s'ha estavellat en aterrar a l'aeroport de Kozhikode, a la regió de Kerala, al sud-oest de l'Índia. L'accident, que s'ha produït aquesta tarda enmig d'una intensa pluja, ha provocat almenys dues víctimes mortals i 35 ferits, un balanç que es tem que augmenti en les properes hores a mesura que avancin les tasques de rescat. El vol havia sortit de Dubai, als Emirats Àrabs, i portava unes 180 persones a bord –entre tripulació i passatge–, entre elles una desena d'infants.

"Les operacions de rescat encara estan en marxa i s'estan traslladant passatgers als hospitals per rebre atenció mèdica", ha comunicat fa poca estona el ministeri d'Aviació Civil indi.

Segons les primeres informacions, l'avió implicat hauria patinat fora de la pista d'aterratge, després hauria caigut en una vall i llavors el fuselatge –el cos de l'aeronau– s'hauria partit en dos. Tot plegat enmig d'un episodi de fortes precipitacions i sense que s'hagi detectat cap foc a bord. Les imatges que ha publicat el cos de la Força Nacional de Resposta a Desastres (NDRF) a Twitter mostren com han quedat les restes de l'avió d'Air India Express al lloc dels fets.

#Kozhikode airport

✅ @airindiain express #AI1344 from Dubai skidded off runway

✅Reported damage to aircraft

✅Approx 180 passengers onboard

✅Nearest @NDRFHQ teams rushing to accident site for Search & Rescue as reqd @HMOIndia @BhallaAjay26 @PIBHomeAffairs @ANI @PIBTvpm pic.twitter.com/YSQ5bIUdWB