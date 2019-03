L'afroamericà que va enganyar els neonazis

El liquidador. James Stern és un activista afroamericà que s'ha convertit en l'heroi de les associacions de drets humans nord-americanes, perquè en una jugada mestra ha aconseguit les regnes del Moviment Socialista Nacional (NSM). Es tracta d'un dels grups neonazis supremacistes més grans que hi ha i està al darrere dels aldarulls racials a la ciutat de Charlottesville, que van deixar tres morts ara fa dos anys. L'únic objectiu de Stern, confessat, és el de desmantellar l'entitat i esborrar-la del mapa.

Stern, de 54 anys, ha arribat a la cúpula de l'NSM després de guanyar-se la confiança de l'antic líder, Jeff Schoep, a qui va convèncer que situant un negre al capdavant de l'organització ajudaria a netejar la mala imatge i a més li estalviaria haver de fer front a demandes per la mort d'una dona a Charlottesville, atropellada per un dels membres del grup racista. "El senyor James Stern em va enganyar, em va convèncer que per protegir el nostre grup del procés judicial en què estem immersos havia de cedir-li la presidència", ha lamentat Jeff Schoep, en un comunicat citat per l'agència Efe.

La relació entre els dos homes, als antípodes ideològics, es remunta al 2014, quan el neonazi va contactar amb l'activista, encuriosit per la seva relació amb Edgar Ray Killen, el líder del Ku Klux Klan. Segons la versió que Stern ha explicat al 'Washington Post', va coincidir amb Killen en una presó i, malgrat que sabien que eren molt diferents, van acabar tenint una certa confiança, fins al punt que Killen li va cedir els seus actius.

Stern assegura que mai va amagar a Schoep que no acceptava les seves idees i que realment li desagradava, però, amb tot, la por del neonazi d'haver d'acabar pagant amb la presó o amb el seu patrimoni els fets de Charlottesville li va fer acceptar com a bona idea que l'NSM tingués un líder afroamericà. No obstant, Shcoep ha afirmat que mai li va cedir la presidència, malgrat que el canvi de nom apareix en les actes de l'organització i ja consta en el registre oficial.

Com a nou líder, Stern va presentar dijous passat la seva pròpia demanda, en què l'NSM admet la seva responsabilitat amb l'atropellament mortal a Charlottesville i n'accepta les conseqüències. Ara falta saber si la justícia reconeixerà a l'activista el lideratge o, per contra, li carregarà les acusacions sobre les accions racistes i supremacistes d'una organització a qui ha declarat el seu enemic número 1.