L’adolescent icona de la lluita palestina surt de la presó

La icona de la resistència palestina Ahed Tamimi, una noia de 17 anys, va abandonar ahir la presó després de vuit mesos de detenció. Tamimi va ser rebuda al matí pel president palestí, Mahmud Abbas, a Ramal·lah, i acollida també amb una gran festa al seu poble, Nabi Saleh, a la vora de Ramal·lah, a la Cisjordània ocupada.

“La resistència continuarà fins que s’acabi l’ocupació”, van ser les seves primeres paraules després d’abandonar la presó. Amb ella també va ser alliberada la seva mare. Totes dues van ser empresonades el desembre passat, quan va transcendir un vídeo en què es veia Ahed Tamimi colpejant dos soldats israelians a prop de casa seva, a Nabi Saleh. Les imatges de seguida van fer la volta al món i la noia es va convertir en una icona de la resistència palestina. Poques hores després va ser detinguda juntament amb la seva mare.

Amb la noia a la presó, el mes de març passat va tenir lloc un judici en què la fiscalia militar i els advocats israelians jueus de Tamimi van pactar una pena de vuit mesos de presó i una multa de 1.200 euros. Els serveis secrets del Shin Bet van dir que Tamimi tenia una “ideologia radical”, i al juny es van oposar al seu alliberament anticipat.

Flors a la tomba d’Arafat

Ahir, un cop complerta la condemna, Tamimi va anar a Ramal·lag, a la tomba de Iàsser Arafat, el líder històric dels palestins, i després va ser rebuda per Abbas, que la va qualificar de “model” per la “lluita per la llibertat i la independència” del poble palestí.

A la tarda la noia va oferir una roda de premsa a Nabi Saleh, on va agrair el suport que ha rebut els últims mesos, tant des de Palestina com des de l’estranger, i va dir que la seva alegria era “incompleta” perquè encara hi ha moltes dones i homes palestins a les presons israelianes, incloent-hi menors d’edat.

Es va referir a Khan al-Ahmar, una ubicació beduïna a l’est de Jerusalem, prop de l’assentament jueu de Maaleh Adumim, que l’exèrcit israelià vol suprimir per donar més espai a una colònia jueva veïna. En l’actualitat, la lluita palestina s’ha polaritzat amb la situació de Khan al-Ahmar, ja que Israel vol desmantellar i expulsar els beduïns que viuen al campament.

Gaby Lasky, l’advocat de la jove heroïna, va denunciar que la detenció de Tamimi va ser una decisió política que ha esdevingut un “fracàs” per a la propaganda de l’Estat d’Israel arreu del món.

El diputat àrab de la Knesset Iussef Khabarin també es va pronunciar ahir sobre el cas. “Durant vuit mesos se li ha impedit viure la seva vida pel legítim acte d’expressar una posició valenta contra l’ocupació. Se la va empresonar per humiliar-la i trencar el seu esperit, però ara ella és una heroïna i una guanyadora”, va dir.

D’altra banda, dissabte la policia de fronteres israeliana va detenir dos artistes italians que estaven pintant al mur de separació una imatge gegant d’Ahed Tamimi. La imatge és a l’àrea de Betlem, al sud de Jerusalem. La figura de Tamimi ha esdevingut, sens dubte, un model de la iconografia de la lluita palestina.

Dimissió per la llei de l’estat nació jueu

El diputat israelià drus Zuheir Bahlul, de la Unió Sionista, ha anunciat aquest cap de setmana la seva dimissió del Parlament com a conseqüència de la recent aprovació, la setmana passada, de la llei de la nacionalitat, una iniciativa que l’oposició considera “racista” perquè situa la majoria jueva per sobre de la resta de minories. Aquesta llei ha provocat polèmiques a l’interior del país i també a l’exterior. Ahir el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va demanar els seus ministres que no es disculpin per haver votat a favor d’aquesta llei.